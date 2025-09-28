Τατόι: Μωρό και η μητέρα του έπαθαν ηλεκτροπληξία από γυμνό καλώδιο σε πάρκο

Τατόι: Μωρό και η μητέρα του έπαθαν ηλεκτροπληξία από γυμνό καλώδιο σε πάρκο

Νέο περιστατικό με μικρό παιδί που έπαθε ηλεκτροπληξία αυτή τη φορά μέσα σε πάρκο στο Τατόι, προκαλεί ανησυχία σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας.

Το ρεύμα χτύπησε το ενάμισι έτους κοριτσάκι και τη μητέρα του, την ώρα που βρίσκονταν στην καφετέρια του πάρκου. Και οι δύο μεταφέρθηκαν από τον πατέρα άμεσα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται.

Υπενθυμίζεται ότι ένα μεγαλύτερο κοριτσάκι, ηλικίας 9 ετών, είχε πάθει ηλεκτροπληξία μέσα σε παιδική χαρά στην Αρτέμιδα όταν άγγιξε κατά λάθος γυμνά καλώδια που προεξείχαν από κολώνα φωτισμού.

«Έχουν πάει σε νοσοκομείο και το παιδί αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται. Η αδελφή μου δεν ήθελε με τίποτα να το αφήσει, αλλά επειδή ένιωθε και εκείνη περίεργα, πήγε και εκείνη στο νοσοκομείο. Μόλις τώρα έγιναν οι εξετάσεις, το καρδιογράφημα, και οι γιατροί τής βρήκαν αρρυθμίες και θέλουν να την κρατήσουν», ανέφερε η αδελφή της άτυχης γυναίκας.

 

