Συγκινημένη η Ευαγγελία Αναστασιάδου για τον Στέφανο Ντούσκο: «Είναι 11 χρόνια μέσα σε κοινόβια, του αξίζουν 50 χρυσά μετάλλια»

Ο Στέφανος Ντούσκος είναι ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής του σκιφ στην κωπηλασία και τη νίκη του στη Σανγκάη πανηγύρισε ολόκληρη η ελληνική αποστολή, μεταξύ των οποίων και η Ευαγγελία Αναστασιάδου που στο άκουσμα του «χρυσού» αποτελέσματος έτρεξε να τον συγχαρεί.

Ιδιαίτερα συγκινημένη, η πρωταθλήτρια της κωπηλασίας και σύντροφος του Στέφανου Ντούσκου, μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ για τη «μάχη» που δίνουν όλοι οι Έλληνες αθλητές της αλλά και για τις θυσίες τους.

«Αυτό που ο κόσμος βλέπει, επειδή ο Στέφανος πήρε χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο και μπορεί να είναι συνέχεια ψηλά, δεν ισχύει. Ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος, οι αθλητές είναι πολύ καλοί. Δεν ξέρω πώς το κάνει. Δεν ξέρω τι έκανε. Ούτε εκείνος έχει αντιληφθεί τι έχει πετύχει», τόνισε.

«Είμαστε πάρα πολλά χρόνια σε αυτή τη διαδικασία. Ο Στέφανος είναι 11 χρόνια μέσα σε κοινόβια, λείπει όλο τον καιρό. Δεν είναι ποτέ σπίτι. Του αξίζει όχι ένα χρυσό παγκόσμιο μετάλλιο, αλλά 50», πρόσθεσε η Ευαγγελία Αναστασιάδου.