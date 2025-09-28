Ουκρανία: Συγκλονιστικές εικόνες από τη μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στην Ουκρανία – «Κράτησε 12 ώρες»

Ένας άνδρας απομακρύνει συντρίμμια από ένα κατεστραμμένο κτίριο απέναντι από το σημείο πρόσκρουσης σε μια κατοικημένη περιοχή μετά από ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο της Ουκρανίας, 28 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS

Η Ρωσία εκτόξευσε εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στο Κίεβο και σε άλλα μέρη της Ουκρανίας νωρίς την Κυριακή, σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες.

Ουκρανία: Στην τελική ευθεία συμφωνία για αγορά όπλων αξίας 90 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ – Τι δήλωσε ο Ζελένσκι

Η γειτονική Πολωνία έκλεισε τον εναέριο χώρο της κοντά σε δύο πόλεις στη νοτιοανατολική περιοχή και η αεροπορία της απογείωσε αεροσκάφη σε απάντηση μέχρι να περάσει ο κίνδυνος.

Ο στρατός της Ουκρανίας δήλωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 595 drones και 48 πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας και η αεράμυνα της κατέρριψε 568 drones και 43 πυραύλους. Σημείωσε ότι ο κύριος στόχος της επιδρομής ήταν η πρωτεύουσα Κίεβο.

ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο της Ουκρανίας, 28 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η επίθεση, η οποία διήρκεσε περισσότερες από 12 ώρες, προκάλεσε ζημιές σε μια καρδιολογική κλινική, εργοστάσια και κτίρια κατοικιών.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε την Κυριακή ότι πραγματοποίησε μια «μαζική» επίθεση στην Ουκρανία χρησιμοποιώντας όπλα μεγάλου βεληνεκούς από αέρος και θάλασσας και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, στοχεύοντας στρατιωτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων αεροδρομίων.

Η Μόσχα έχει αρνηθεί ότι στοχοποίησε αμάχους στον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας, αν και χιλιάδες έχουν σκοτωθεί και κατοικημένες περιοχές έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές από τις επιθέσεις της.

«Η ώρα για αποφασιστική δράση έχει καθυστερήσει πολύ και βασιζόμαστε σε μια ισχυρή αντίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη, την G7 και την G20», δήλωσε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Φωτογραφία: Reuters

Το Κίεβο ξύπνησε από δυνατές εκρήξεις, drones που πετούσαν από πάνω και συστήματα αεράμυνας που έκαναν θόρυβο. Καπνός από ένα από τα σημεία επιδρομής πλανιόταν στον πρωινό ουρανό καθώς η προειδοποίηση για αεροπορική επιδρομή έληξε στις 09:13 π.μ. (06:13 GMT), σχεδόν επτά ώρες αφότου ξεκίνησε.

Δημοσιογράφοι του Reuters επισκέφθηκαν μια περιοχή στα προάστια του Κιέβου, όπου σειρές νεόδμητων κατοικιών καταστράφηκαν σχεδόν ολοσχερώς και παρκαρισμένα αυτοκίνητα ισοπεδώθηκαν από την πτώση συντριμμιών.

Κάτοικοι έψαχναν μέσα στα ερείπια μιας πολυκατοικίας αφότου τα παράθυρά τους έσπασαν από τη δύναμη μιας έκρηξης. Κάποιοι έσπευσαν σε σταθμούς του μετρό υπόγεια, από όπου παρακολουθούσαν τα γεγονότα στα κινητά τους τηλέφωνα.

Οι επιθέσεις τέτοιας κλίμακας έχουν επιβαρύνει την περιορισμένη αεράμυνα της Ουκρανίας καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025.

Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν ζητήσει από τους διεθνείς εταίρους περισσότερα για την προστασία του ουρανού της Ουκρανίας, αλλά τα συστήματα αεράμυνας είναι περιορισμένα σε διαθεσιμότητα και άλλα έθνη επιθυμούν να ενισχύσουν την άμυνά τους εν μέσω των αντιληπτών απειλών από τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η επίθεση της Κυριακής είχε ως στόχο αρκετές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της νότιας πόλης Ζαπορίζια, όπου οι αρχές ανέφεραν ότι τουλάχιστον 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ 67 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε όλη τη χώρα από τις τοπικές αρχές. Μεταξύ των νεκρών ήταν ένα 12χρονο κορίτσι, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, δήλωσε στο Telegram ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου.

 

14:10 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

