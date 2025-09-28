Ουκρανία: «Η Ρωσία εκτόξευσε 500 drones, 40 πυραύλους σε νυχτερινή επίθεση στη χώρα» λέει ο Ζελένσκι – 4 νεκροί και 10 τραυματίες

Enikos Newsroom

διεθνή

Ουκρανία Ρωσία
Φωτογραφία: Reuters

Η Ρωσία εκτόξευσε περίπου 500 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones)και πάνω από 40 πυραύλους σε νυχτερινή επίθεση στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 4 άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η Μόσχα θέλει να συνεχίζει να πολεμά και να σκοτώνει και της αξίζει μόνο η πιο σκληρή πίεση από τον κόσμο», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω της εφαρμογής Telegram.

Περίπου 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη, δήλωσε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. Ένας από τους νεκρούς έχει αναγνωριστεί ως ένα 12χρονο κορίτσι, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, δήλωσε ο Τκατσένκο.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε μια «μαζική» αεροπορική επίθεση στη χώρα με εκατοντάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Είπε ότι η επίθεση υπογράμμισε την ανάγκη για περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ώστε να την αναγκάσουν να σταματήσει την επιθετικότητά της. 

«Ο Πούτιν πρέπει να νιώσει τον κίνδυνο της συνέχισης αυτού του πολέμου — προσωπικά για τον ίδιο, τις τσέπες των φίλων του, την οικονομία του και το καθεστώς του», έγραψε στο X, αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. «Αυτό είναι που μπορεί να τον κάνει να σταματήσει αυτόν τον παράλογο πόλεμο».

Αρκετές άλλες περιοχές επλήγησαν επίσης από την επιδρομή, με τουλάχιστον 16 άτομα, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, να τραυματίζονται στη νότια πόλη Ζαπορίζια, ανέφεραν οι αρχές.

Σύμφωνα με το Reuters, αρκετά κτίρια υπέστησαν ζημιές και τυλίχθηκαν στις φλόγες στη Ζαπορίζια, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην περιοχή. Στο Κίεβο, μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από την πόλη και αντιαεροπορικά πυρά αντηχούσαν για αρκετές ώρες, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες του Reuters. Ακούστηκαν επίσης δυνατές εκρήξεις. Η επίθεση συνεχιζόταν από τις 9:15 π.μ. (06:15 GMT).

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε κρατικό καρδιολογικό νοσοκομείο ως αποτέλεσμα της επίθεσης. Μερικοί κάτοικοι κατέφυγαν σε σταθμούς του μετρό βαθιά υπόγεια για ασφάλεια, κοιμούμενοι σε αυτοσχέδια κρεβάτια ή καθισμένοι σε ξαπλώστρες μετά από γεγονότα στα τηλέφωνά τους.

Η γειτονική Πολωνία έκλεισε τον εναέριο χώρο κοντά σε δύο από τις νοτιοανατολικές πόλεις της και η πολεμική αεροπορία της απογείωσε αεροσκάφη σε απάντηση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι η οξεία ιγμορίτιδα και γιατί ανάγκασε τη Βασίλισσα Camilla να αποσυρθεί από δημόσια εκδήλωση

«Εθισμένη στο τσάι» που έπινε 20 φλιτζάνια την ημέρα με 4 κουταλιές ζάχαρη, έχασε 38 κιλά – Τι τη βοήθησε στην απώλεια βάρο...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγώνας δρόμου για να πληρωθούν οι αγρότες – Οι πιέσεις της Κομισιόν και το χρονοδιάγραμμα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Προς ιστορικά υψηλά τα μερίσματα των εισηγμένων

Προσομοιώσεις 3D «particle-in-cell» αποκαλύπτουν την πρώτη αληθινή σταθερή κατάσταση σε ταραγμένο πλάσμα

Πότε λήγει η δωρεάν προσφορά ενημερώσεων των Windows από τη Microsoft;
περισσότερα
10:00 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Μολδαβία: Άνοιξαν οι κάλπες στις κρίσιμες εκλογές εν μέσω ισχυρισμών για ρωσική παρέμβαση

Οι Μολδαβοί άρχισαν να ψηφίζουν την Κυριακή στις βουλευτικές εκλογές που θα μπορούσαν να οδηγή...
08:54 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Ουκρανία: Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο και τη Ζαπορίζια – Τουλάχιστον 10 τραυματίες

Η Ρωσία εξαπέλυσε «μαζική» επίθεση στην Ουκρανία τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, σύμφωνα μ...
08:27 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Το Κογκρέσο των ΗΠΑ μπλόκαρε την εξαγωγή κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό Kaan – Τι δήλωσε ο Χακάν Φιντάν

Στο ζήτημα των κινητήρων του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους KAAN, αναφέρθηκε ο Τούρκος υπουργ...
08:25 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Ένοπλος σε σκάφος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο στην αποβάθρα της Βόρειας Καρολίνας – 3 νεκροί και 8 τραυματίες

Πολυάριθμοι πυροβολισμοί έπεσαν από διερχόμενο σκάφος σε ένα γεμάτο εστιατόριο στην αποβάθρα τ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης