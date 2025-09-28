Ουκρανία: «Η Ρωσία εκτόξευσε 500 drones, 40 πυραύλους σε νυχτερινή επίθεση στη χώρα» λέει ο Ζελένσκι – 4 νεκροί και 10 τραυματίες

Η Ρωσία εκτόξευσε περίπου 500 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones)και πάνω από 40 πυραύλους σε νυχτερινή επίθεση στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 4 άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η Μόσχα θέλει να συνεχίζει να πολεμά και να σκοτώνει και της αξίζει μόνο η πιο σκληρή πίεση από τον κόσμο», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω της εφαρμογής Telegram.

Περίπου 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη, δήλωσε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. Ένας από τους νεκρούς έχει αναγνωριστεί ως ένα 12χρονο κορίτσι, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, δήλωσε ο Τκατσένκο.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε μια «μαζική» αεροπορική επίθεση στη χώρα με εκατοντάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Είπε ότι η επίθεση υπογράμμισε την ανάγκη για περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ώστε να την αναγκάσουν να σταματήσει την επιθετικότητά της.

❗ The attack lasted 12 hours. Russia launched nearly 500 drones and over 40 missiles at Ukraine — Zelensky In Kyiv, four people were killed, including a 12-year-old girl. Across the country, at least 40 were wounded, including children. This is one of the most massive combined… pic.twitter.com/J5Q4WQofxV — NEXTA (@nexta_tv) September 28, 2025

«Ο Πούτιν πρέπει να νιώσει τον κίνδυνο της συνέχισης αυτού του πολέμου — προσωπικά για τον ίδιο, τις τσέπες των φίλων του, την οικονομία του και το καθεστώς του», έγραψε στο X, αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. «Αυτό είναι που μπορεί να τον κάνει να σταματήσει αυτόν τον παράλογο πόλεμο».

Αρκετές άλλες περιοχές επλήγησαν επίσης από την επιδρομή, με τουλάχιστον 16 άτομα, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, να τραυματίζονται στη νότια πόλη Ζαπορίζια, ανέφεραν οι αρχές.

Σύμφωνα με το Reuters, αρκετά κτίρια υπέστησαν ζημιές και τυλίχθηκαν στις φλόγες στη Ζαπορίζια, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην περιοχή. Στο Κίεβο, μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από την πόλη και αντιαεροπορικά πυρά αντηχούσαν για αρκετές ώρες, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες του Reuters. Ακούστηκαν επίσης δυνατές εκρήξεις. Η επίθεση συνεχιζόταν από τις 9:15 π.μ. (06:15 GMT).

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε κρατικό καρδιολογικό νοσοκομείο ως αποτέλεσμα της επίθεσης. Μερικοί κάτοικοι κατέφυγαν σε σταθμούς του μετρό βαθιά υπόγεια για ασφάλεια, κοιμούμενοι σε αυτοσχέδια κρεβάτια ή καθισμένοι σε ξαπλώστρες μετά από γεγονότα στα τηλέφωνά τους.

Η γειτονική Πολωνία έκλεισε τον εναέριο χώρο κοντά σε δύο από τις νοτιοανατολικές πόλεις της και η πολεμική αεροπορία της απογείωσε αεροσκάφη σε απάντηση.