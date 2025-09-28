Ουκρανία: Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο και τη Ζαπορίζια – Τουλάχιστον 10 τραυματίες

Enikos Newsroom

διεθνή

επίθεση drones ουκρανία
SERGEI SUPINSKY / AFP

Η Ρωσία εξαπέλυσε «μαζική» επίθεση στην Ουκρανία τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, σύμφωνα με το Κίεβο, το οποίο έκανε λόγο για εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους, που προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον 10 ανθρώπων στην πρωτεύουσα και στην πόλη Ζαπορίζια.

Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) πέταξαν πάνω από την πόλη και τη γύρω περιοχή, ενώ ακουγόταν ο ήχος από αντιαεροπορικά πυρά στη διάρκεια της νύχτας. Η επίθεση ήταν σε εξέλιξη στις 7.20 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).  Κάποιοι κάτοικοι έσπευσαν να προστατευθούν στους υπόγειους σταθμούς του μετρό. Πολλές περιοχές της χώρας βρίσκονταν σε κατάσταση συναγερμού για αεροπορική επιδρομή.

«Η Ρωσία εξαπέλυσε νέα μαζική αεροπορική επίθεση σε ουκρανικές πόλεις ενώ ο κόσμος κοιμόταν. Για ακόμα μια φορά, εκατοντάδες drones και πυραύλους, καταστρέφοντας κτίρια κατοικιών και προκαλώντας θύματα μεταξύ των αμάχων», δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτηση στο Χ.

Ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι πέντε νοσηλεύονται, ύστερα από «μαζική» επίθεση.

Η Ζαπορίζια (νοτιοανατολικά) χτυπήθηκε «τουλάχιστον τέσσερις φορές» σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Ιβάν Φεντόροφ, που έκανε λόγο για τέσσερις τραυματίες.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε σήμερα ότι 41 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας.

Στα δυτικά της Ουκρανίας, η γειτονική Πολωνία ανακοίνωσε ότι κινητοποίησε «προληπτικά» την αεροπορία της.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Εθισμένη στο τσάι» που έπινε 20 φλιτζάνια την ημέρα με 4 κουταλιές ζάχαρη, έχασε 38 κιλά – Τι τη βοήθησε στην απώλεια βάρο...

Ποια ώρα της ημέρας είμαστε πιο έξυπνοι και πιο συγκεντρωμένοι – Τι έδειξε νέα μελέτη

Ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας: Πότε έρχονται τα πρώτα «ραβασάκια» και πώς θα γίνει η ενημέρωση- Όλες οι...

Μηνιαίο επίδομα στέγασης: Τα ποσά, οι προϋποθέσεις και ποιοι μένουν εκτός

Δικηγόρος διαζυγίων προειδοποιεί για τη νέα τάση «βγες μαζί τους μέχρι να τους μισήσεις» που προκαλεί ανησυχία στα ζευγάρια

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία νοσοκόμα που εξετάζει ένα αγόρι σε 16 δευτερό...
περισσότερα
08:27 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Το Κογκρέσο των ΗΠΑ μπλόκαρε την εξαγωγή κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό Kaan – Τι δήλωσε ο Χακάν Φιντάν

Στο ζήτημα των κινητήρων του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους KAAN, αναφέρθηκε ο Τούρκος υπουργ...
08:25 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Ένοπλος σε σκάφος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο στην αποβάθρα της Βόρειας Καρολίνας – 3 νεκροί και 8 τραυματίες

Πολυάριθμοι πυροβολισμοί έπεσαν από διερχόμενο σκάφος σε ένα γεμάτο εστιατόριο στην αποβάθρα τ...
06:48 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Προς κυβερνητικό shutdown οι ΗΠΑ: Έκτακτη συνάντηση Τραμπ με τους Δημοκρατικούς του Κογκρέσσου

Το «κλείσιμο» της αμερικανικής κυβέρνησης είναι προ των πυλών, καθώς την 1η Οκτωβρίου, πρωί Τε...
06:33 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Πολωνία: Κλειστός ο εναέριος χώρος κοντά στο Λούμπλιν και το Ρζεσζόφ λόγω «μη προγραμματισμένης στρατιωτικής δραστηριότητας», σύμφωνα με το Flightradar24

Η Πολωνία έκλεισε τον εναέριο χώρο της κοντά στις πόλεις Λούμπλιν και Ρζεσζόφ, στο νοτιοανατολ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης