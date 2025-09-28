Γιώργος Καλλιακμάνης για Σταύρο Μπαλάσκα: «Καθόλου αστείο, πραγματικά κρίμα – Λυπάμαι»

Στο συμβάν με τον Σταύρο Μπαλάσκα στον αέρα του «Πρωινού» αναφέρθηκε ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

Ερωτηθείς για τη στιγμή που ο αστυνομικός αναλυτής σήκωσε την μπλούζα του, για να δείξει ότι εκείνος έχει τρίχες στο στήθος του και ο κ. Καλλιακμάνης όχι, ο Επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής απάντησε «Δεν θέλω να το σχολιάσω καν αυτό. Καν, καν! Καθόλου αστείο, δεν είναι καν αστείο».

«Πραγματικά κρίμα. Όταν βλέπεις ότι κάποιος είναι επιρρεπής, δεν τον προκαλείς. Λυπάμαι» σχολίασε ο κ. Καλλιακμάνης.