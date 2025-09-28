Μολδαβία: Άνοιξαν οι κάλπες στις κρίσιμες εκλογές εν μέσω ισχυρισμών για ρωσική παρέμβαση

Οι Μολδαβοί άρχισαν να ψηφίζουν την Κυριακή στις βουλευτικές εκλογές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη χώρα που γειτονεύει με την Ουκρανία σε μια παρέκκλιση από την φιλοευρωπαϊκή της πορεία, με την κυβέρνηση και την ΕΕ να κατηγορούν τη Ρωσία για «βαθιά ανάμειξη».

Η Μολδαβία, υποψήφια χώρα για την ΕΕ, διχάζεται εδώ και καιρό σχετικά με τους στενότερους δεσμούς με τις Βρυξέλλες ή τη διατήρηση των σχέσεων της σοβιετικής εποχής με τη Μόσχα.

Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν το φιλοευρωπαϊκό Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS), το οποίο βρίσκεται στην εξουσία από το 2021, να προηγείται στις εκλογές. Ωστόσο, οι αναλυτές λένε ότι η εκλογική αναμέτρηση δεν είναι καθόλου βέβαιη.

Δημοσιογράφοι του AFP παρακολούθησαν το άνοιγμα των εκλογικών τμημάτων στις 7:00 π.μ. (04:00 GMT). Θα κλείσουν στις 9:00 μ.μ. και τα αποτελέσματα αναμένονται αργότερα την Κυριακή.

Η φιλοευρωπαϊκή πρόεδρος Μάια Σάντου του PAS χαρακτήρισε την ψηφοφορία ως την «πιο σημαντική εκλογική αναμέτρηση της Μολδαβίας» και προειδοποίησε να μην πέσει η χώρα βαθύτερα στην τροχιά της Μόσχας.

«Το αποτέλεσμα θα κρίνει αν θα εδραιώσουμε τη δημοκρατία μας και θα ενταχθούμε στην ΕΕ ή αν η Ρωσία θα μας σύρει πίσω σε μια γκρίζα ζώνη, καθιστώντας μας περιφερειακό κίνδυνο», έγραψε η Σάντου στο X την Παρασκευή.

Η ΕΕ δήλωσε ότι η Μολδαβία αντιμετωπίζει «μια άνευ προηγουμένου εκστρατεία παραπληροφόρησης» από τη Ρωσία, ενώ ο πρωθυπουργός Ντόριν Ρετσάν προειδοποίησε για «πολιορκία της χώρας μας».

Η Μόσχα έχει αρνηθεί τους ισχυρισμούς του Κισινάου ότι διεξάγει μια διαδικτυακή εκστρατεία παραπληροφόρησης και ότι επιδιώκει να αγοράσει ψήφους και να προκαλέσει αναταραχές. Η σε μεγάλο βαθμό φιλορωσική αντιπολίτευση της Μολδαβίας, με τη σειρά της, κατηγόρησε το PAS για σχεδιασμό απάτης.

«Συμφέροντα των Μολδαβών»

Οι ψηφοφόροι στη χώρα των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων — μία από τις φτωχότερες της Ευρώπης — έχουν εκφράσει την απογοήτευσή τους για τις οικονομικές δυσκολίες, καθώς και τον σκεπτικισμό τους για την προσπάθεια ένταξης στην ΕΕ, η οποία ξεκίνησε μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

«Πρέπει να αγωνιστούμε για να υπηρετήσουμε τα συμφέροντα των Μολδαβών… Πρέπει να διατηρήσουμε την ταυτότητά μας, την ελευθερία μας και τις οικογενειακές μας παραδόσεις», δήλωσε στο AFP ο Τούντορ Σοϊλίτα, ένας 33χρονος μπλόγκερ, σε συγκέντρωση του φιλορωσικού Πατριωτικού Μπλοκ στο Κισινάου αυτή την εβδομάδα.

Μια ήττα για το PAS — το οποίο κέρδισε την πλειοψηφία στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές — θα μπορούσε να θέσει εμπόδια στην προσπάθεια ένταξης στην ΕΕ.

«Ελπίζω το PAS να κερδίσει και να πάμε στην Ευρώπ », δήλωσε στο AFP σε συγκέντρωση του PAS την Παρασκευή η Όλγα, μια συνταξιούχος που έδωσε μόνο το μικρό της όνομα και η οποία ζει στο εξωτερικό αλλά επέστρεψε για να ψηφίσει.

Σε εκείνη την πορεία στην πρωτεύουσα, ο κόσμος φώναζε «Θέλουμε να είμαστε στην Ευρώπη» και «Η χώρα μου δεν πωλείται».

Ενόψει της ψηφοφορίας, οι εισαγγελείς έχουν πραγματοποιήσει εκατοντάδες έρευνες που σχετίζονται με αυτό που η κυβέρνηση αποκαλεί «εκλογική διαφθορά» και «απόπειρες αποσταθεροποίησης» και έχουν πραγματοποιήσει δεκάδες συλλήψεις.

Την Παρασκευή, η εκλογική επιτροπή απέκλεισε δύο φιλορωσικά κόμματα από την εκλογική αναμέτρηση λόγω παρατυπιών στη χρηματοδότηση. Η αντιπολίτευση καταδίκασε τις αποφάσεις αυτές.