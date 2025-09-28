Δολοφονία καρδιολόγου: Τη Δευτέρα οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων – «Είχε το θράσος και του έκανε και μνημόσυνο όταν αποφυλακίστηκε»

Με τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων, της 45χρονης χήρας και του 44χρονου πρώην εραστή της, θα συνεχιστεί τη Δευτέρα η δίκη για τη δολοφονία του 62χρονου καρδιολόγου, Χριστόδουλου Καλαντζάκη. Την ίδια ημέρα, εκτός εξαιρετικού απροόπτου, αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Ανατολικής Κρήτης.

Πρόκειται για μία δίκη που ξεκίνησε από μηδενική βάση, ύστερα από αναίρεση του Αρείου Πάγου. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο αναίρεσε την απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Ανατολικής Κρήτης με την οποία η 45χρονη «έσπασε» τα ισόβια και έφυγε από τη δικαστική αίθουσα με μία ποινή κάθειρξης 15 ετών καθώς είχε κριθεί ένοχη κατά πλειοψηφία για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας από ηθική αυτουργία στην πράξη.

Για τον πρώην φίλο της, τον 44χρονο Βούλγαρο αστυνομικό, διατηρήθηκε η ποινή της ισόβιας κάθειρξης ως φυσικός αυτουργός της εν ψυχρώ δολοφονίας. Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας μέχρι σήμερα (προανάκριση, ανάκριση, α’ και β’ βαθμός απονομής δικαιοσύνης) ο 44χρονος έχει αναλάβει την πλήρη ευθύνη για τη δολοφονία, ισχυριζόμενος ότι η 45χρονη, μητέρα ενός μικρού αγοριού, δεν γνώριζε τι σχεδίαζε.

Τι υποστηρίζει η χήρα του καρδιολόγου

Στη δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη η υπεράσπιση της 45χρονης επιμένει στην γραμμή ότι η κατηγορούμενη χήρα δεν γνώριζε τις προθέσεις του πρώην αστυνομικού, πόσο μάλλον δεν ήταν εκείνη που τον προέτρεψε να βγάλει από τη μέση τον ευκατάστατο καρδιολόγο.

Από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας προβάλλεται η θέση ότι η 45χρονη ήταν η ηθική αυτουργός και το κίνητρο ήταν οικονομικό. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα cretalive.gr, μάρτυρες κατηγορίας κατέθεσαν στο δικαστήριο το Σάββατο ότι η 45χρονη πριν γνωρίσει τον καρδιολόγο ήταν μία απλή καθημερινή κοπέλα που εργαζόταν σε ένα γυμναστήριο. Όταν πλέον παντρεύτηκε τον καρδιολόγο, μετατράπηκε σε «πριγκίπισσα», όπως περιέγραψε κοντινός φίλος του θύματος αφού είχε τα πάντα. Ειπώθηκε για μία ακόμα φορά ότι το θύμα περίπου τέσσερις μήνες πριν από τη δολοφονία του, είχε ζητήσει να χωρίσουν αλλά εκείνη δεν του απαντούσε. «Το θύμα είχε πολύ μεγάλη περιουσία».

Ένταση στο δικαστήριο

Για μάρτυρες κατηγορητηρίου (αδερφή καρδιολόγου, φίλος θύματος) η 45χρονη είναι «κόκκινο πανί» και ο τρόπος με τον οποίο εκφράστηκαν για το πρόσωπο της είναι παντελώς αρνητικός. «Είχε το θράσος και του έκανε και μνημόσυνο στην εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, στην Σητεία, όταν αποφυλακίστηκε. Την βλέπαμε και κυκλοφορούσε σαν να μην είχε γίνει τίποτε απολύτως».

«Και πού είναι το κακό που έκανε μνημόσυνο» αντέτεινε συνήγορος υπεράσπισης. Από έδρας μάρτυρες που ήταν κοντά στον καρδιολόγο, ερωτήθηκαν για το εάν το θύμα κακομεταχειριζόταν την 45χρονη, αν τη μείωνε, αν της απευθυνόταν με προσβλητικό ύφος. Υποστήριξαν ότι ουδέποτε είχε γίνει αυτό από μέρους του καρδιολόγου.

«Ο Χριστόδουλος δεν ήταν ρατσιστής. Ούτε τον αγάπησε, ούτε την αγάπησε για να ακριβολογούμε. Επέλεξε να την παντρευτεί και να την έχει στο πλευρό του. Όσο για τη διαφορά ηλικίας και τα σχόλια σε μία πόλη σαν την Σητεία, κανένα πρόβλημα δεν υπήρξε. Εδώ ο Παπανδρέου παντρεύτηκε την Λιάνη» είπε χαρακτηριστικά στενός φίλος του Καλαντζάκη, προκαλώντας μειδίαμα με το παράδειγμα που επικαλέστηκε, σύμφωνα με το cretalive. Πάντως δεν έλειψαν για μία ακόμα φορά οι αντεγκλήσεις μέσα στη δικαστική αίθουσα, καθώς η υπεράσπιση καταλογίζει σε μάρτυρες κατηγορίας ότι φάσκουν και αντιφάσκουν και ότι «σε κάθε κατάθεση που κάνουν προσθέτουν και άλλα πράγματα» που ουδέποτε είχαν αναφέρει στις αρχικές καταθέσεις τους που έγιναν και χρονικά εγγύτερα στη δολοφονία.

Οι απολογίες θα ξεκινήσουν το πρωί της Δευτέρας, θα ακολουθήσει η πρόταση του εισαγγελέα έδρας, εν συνεχεία ο λόγος θα δοθεί στους συνηγόρους των δύο πλευρών και εκτός απροόπτου θα εκδοθεί απόφαση.