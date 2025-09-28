O αρραβωνιαστικός της έχει καταθέσεις άνω του 1 εκατ. ευρώ, αλλά την αφήνει να πληρώνει όταν βγαίνουν – «Δεν ξέρω αν πρέπει να χωρίσω»

O αρραβωνιαστικός της έχει μια περιουσία σε καταπίστευμα, αλλά την αφήνει να πληρώνει όταν βγαίνουν.
Ενώ τα περισσότερα ζευγάρια θέλουν να υπάρχει ισορροπία στη σχέση τους, η πραγματικότητα τους φέρνει ενώπιον εκπλήξεων. Πώς θα νιώθατε αν αναλαμβάνατε όλα τα οικονομικά έξοδα και ανακαλύπτατε ότι, ο αρραβωνιαστικός σας έχει πάνω 1 εκατομμύριο στην τράπεζα;

Είναι λογικό, ορισμένες περίοδοι να είναι πιο εύκολες και άλλες πιο δύσκολες για τον κάθε σύντροφο. Είναι επίσης αναμενόμενο, όταν ο ένας δυσκολεύεται, ο άλλος να βοηθάει.

Αυτή είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζει μια γυναίκα 36 ετών. Με τον επίσης 36χρονο σύντροφό της, αρραβωνιάστηκαν πρόσφατα, μετά από δύο χρόνια σχέσης. Όταν γνωρίστηκαν, εκείνος έκανε την ειδικότητά του.

Εκείνη εργαζόταν κανονικά, ως δικηγόρος, με εξαψήφιο μισθό. “Όσο έκανε την ειδικότητα, πλήρωνα εγώ τα περισσότερα. Άλλωστε, πληρωνόμουν καλά, ενώ εκείνος, ως ειδικευόμενος, όχι. Δεν ήθελα ν’ αγχώνεται για τα χρήματα”, εξηγεί η γυναίκα.

Όταν πήρε την ειδικότητα, της έκανε πρόταση γάμου. Από τότε, έχει αρχίσει να καλύπτει το 60% των εξόδων τους – επειδή τώρα, εκείνος βγάζει περισσότερα.

“Μου ζήτησε να υπογράψουμε προγαμιαίο συμβόλαιο”

Με τα έξοδα του γάμου να πλησιάζουν, ο σύντροφός της ανέφερε πρόσφατα τη ιδέα να υπογράψουν προγαμιαίο συμβόλαιο. Ο λόγος; Έχει σε καταπίστευμα πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ και, το καλύτερο όλων: Την άφηνε πάντα να πληρώνει εκείνη τους λογαριασμούς.

Εκείνη βέβαια, ήξερε πως ο άνδρα της είναι από πλούσια οικογένεια. Άλλωστε, πλήρωσαν τα δίδακτρα για να γίνει γιατρός – ενώ εκείνη σπούδασε με δάνειο. Φανταζόταν ότι, η οικογένειά του έκανε οικονομία για τις σπουδές του – όχι ότι είναι τόσο ευκατάστατοι.

Η ανακάλυψη των χρημάτων, την έκανε να νιώσει πως, την εκμεταλλευόταν. Τον ρώτησε γιατί δεν το είχε αναφέρει ποτέ του. Τελικά, παραδέχτηκε πως, ήθελε πρώτα να βεβαιωθεί πως είναι η “μια και μοναδική”, πριν της αποκαλύψει την οικονομική του κατάσταση.

“Το ξέρω ότι είναι δικά του τα χρήματα, αλλά μου φαίνεται περίεργο που, ενώ ήταν τόσο άνετος οικονομικά, με άφηνε πάντα να πληρώνω εγώ τους λογαριασμούς και τις εξόδους. Αναρωτιέμαι, τι άλλο μπορεί να μου κρύβει”, αναφέρει η γυναίκα.

Από τότε, του έχει ξαναμιλήσει – αποκαλύπτοντάς του, τα συναισθήματά της. Ο σύντροφός της, παραδέχτηκε πως, δεν χειρίστηκε καθόλου σωστά την κατάσταση και, εφόσον πλήρωνε για όλα εκείνη, της πρότεινε να της ανοίξει λογαριασμό για να επανορθώσει.

Σοκαρισμένη που εξακολουθούσε ν’ ανακαλύπτει όλο και περισσότερα χρήματα – εκτός από το καταπίστευμα, του πρότεινε να δουν τις λεπτομέρειες του προγαμιαίου συμβολαίου και ν’ αναλύσουν τα πάντα. “Καμιά φορά, νιώθω περίεργα”, παραδέχεται. “Δεν ξέρω αν είναι λόγος για να φύγω, από τη στιγμή που είναι πρόθυμος να επανορθώσει”.

Ποιος από τους συντρόφους πρέπει να έχει τον έλεγχο των οικονομικών.

