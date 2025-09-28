Grand Hotel: Ο δολοφόνος του Πέτρου αποκαλύπτεται – Σοκάρουν τα επόμενα επεισόδια

Το GRAND HOTEL άνοιξε ξανά τις πόρτες του για το κοινό με τον 2ο Κύκλο του και η εβδομάδα των μεγάλων αποκαλύψεων έρχεται από Δευτέρα εως Πέμπτη στις 21:00 στον Αντ1.

Τώρα είναι η ώρα της εκδίκησης, της τιμωρίας και της κάθαρσης με νέες ιστορίες μυστηρίου, δυνατούς και δύσκολους έρωτες, αγωνία, αλλά, κυρίως, με αποκαλύψεις μυστικών από το σκοτεινό παρελθόν.

Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Η Στέλλα αρνείται κατηγορηματικά ότι σκότωσε τον Πέτρο, αλλά ο Άρης ανακαλύπτει μια φωτογραφία που τη δένει απόλυτα με τη δολοφονία του παιδικού του φίλου.

Ο Χατζημήτρος προτείνει στον Χαραλάμπη να κατέβει υποψήφιος στις εκλογές για να βοηθήσει τους πρόσφυγες, όμως κανείς δεν γνωρίζει τις αληθινές του προθέσεις. Ο πραγματικός ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του Πέτρου ομολογεί την πράξη του στον μοναδικό άνθρωπο που μπορεί να τον γλιτώσει από τις συνέπειες…

Η Αλίκη συγκρούεται με τον Ρήγα, όμως η Κυβέλη βρίσκει έναν τρόπο να την προστατέψει και προτείνει στον Ρήγα μια συμφωνία. Ο Άρης διαβάζει ένα γράμμα που του αποκαλύπτει ποιος είναι ο δολοφόνος του Πέτρου και είναι έτοιμος να συγκρουστεί μαζί του και να τον καταδώσει στην αστυνομία…

Η Αλίκη, κάτω απ’ το βάρος της απώλειας και των τύψεων, καταρρέει στην αγκαλιά του Άρη ζητώντας τη βοήθειά του…

Η Αλίκη αποφασίζει να υποχωρήσει στην Κυβέλη, σχετικά με την στάση της απέναντι στον Ρήγα. Όμως έχει αρχίσει να βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Αποφασίζει να πάρει πια τα πράγματα στα χέρια της και κάνει μια νέα πρόταση στον Ρήγα, κρυφά από τη μητέρα της…

Ο Χαραλάμπης ετοιμάζεται να ζητήσει από τον Χατζημήτρο να τον βοηθήσει να ανοίξει ένα σχολείο για τους πρόσφυγες, ενώ ο Άρης υπόσχεται στην Αλίκη πως θα τη βοηθήσει να το σκάσει από το Grand Hotel.

Το παρελθόν του Άρη μπαίνει στο στόχαστρο του αστυνόμου Κομνηνού, ο οποίος ζητά από την Αλίκη να μάθει πράγματα για τη ζωή του. Στο ξενοδοχείο καταφτάνει ο Διονύσης, ο νέος μετρ που από την πρώτη στιγμή δείχνει ιδιαίτερη προσοχή στην Κυβέλη.

Τα εγκαίνια του νέου σχολείου στα προσφυγικά συμπίπτουν με το βράδυ της δεξίωσης στο Grand Hotel.

Ο Ρήγας αντιλαμβάνεται ότι έχει πέσει θύμα σαμποτάζ, ενώ ο Άρης προσπαθεί να δώσει εξηγήσεις στην Αλίκη που είναι έξαλλη μαζί του για όσα έμαθε για το παρελθόν του. Την στιγμή εκείνη, ένας εκκωφαντικός θόρυβος ακούγεται στο Grand Hotel και τίποτα δεν θα είναι ποτέ ξανά το ίδιο…

