Μοναδική συνταγή για φριτάτα – Δεν θα χρησιμοποιήσετε άλλη

marinasiskos

timeout

φριτάτα συνταγή

Η φριτάτα είναι το ιδανικό φαγητό για γρήγορο πρωινό, εντυπωσιακά brunch ή για να αξιοποιήσετε όσα περισσεύουν στο ψυγείο σας. Είναι εύκολη, ευέλικτη και μπορείτε να την προσαρμόσετε όπως θέλετε με ό,τι έχετε διαθέσιμο.

Δανέζικο κέικ του ονείρου: Αυτή η vintage συνταγή είναι δημοφιλής από τη δεκαετία του 1930

Τι είναι η φριτάτα;

Η φριτάτα είναι ένα ιταλικό πιάτο αυγών που μαγειρεύεται σε χαμηλή φωτιά, με διάφορα υλικά.
Θεωρείται υβρίδιο μεταξύ μιας γαλλικής ομελέτας και μιας κις, και αντί να έχει ζύμη, χρησιμοποιεί μόνο τα αυγά και τα υλικά.
Η φριτάτα είναι πιο χρυσή και τραγανή, ενώ οι γαλλικές ομελέτες είναι πιο απαλές και χωρίς χρώμα.

Πώς να φτιάξετε φριτάτα

Η βασική τεχνική της φριτάτας είναι το “ανακάτεμα και ψήσιμο”.
Αντί να την αναποδογυρίσετε στην κατσαρόλα, την ψήνετε στον φούρνο για να γίνει πιο αφράτη και με τραγανή βάση.

Συνταγή για ποπ κορν – Πώς να τα φτιάξετε στην κουζίνα σας

Υλικά

  • 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο ή αλατισμένο βούτυρο
  • ½ φλιτζάνι ψιλοκομμένα κρεμμύδια
  • 8 μεγάλα αυγά
  • ½ φλιτζάνι πλήρες γάλα
  • 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι (ή ½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι Morton)
  • ¼ κουταλάκι του γλυκού φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση

  • Προθερμαίνετε τον φούρνο στους 180°C και τοποθετείτε τη σχάρα στη μέση του φούρνου.
  • Ζεσταίνετε 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο ή βούτυρο σε ένα τηγάνι 25 εκ. (με σίδερο) σε μέτρια φωτιά.
    Προσθέτετε τα κρεμμύδια και ό,τι άλλα υλικά πρέπει να μαγειρευτούν (όπως λαχανικά ή κρέας). Σοτάρετε για 5 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν.
  • Χτυπάτε τα αυγά με το γάλα, το αλάτι και το πιπέρι σε ένα μπολ.
  • Ρίχνετε το μείγμα αυγών στο τηγάνι με τα μαγειρεμένα υλικά. Μαγειρεύετε σε μέτρια χαμηλή φωτιά, ανακατεύοντας τακτικά, μέχρι οι άκρες να απομακρυνθούν από το τηγάνι (περίπου 5 λεπτά).
  • Μεταφέρετε το τηγάνι στον φούρνο και ψήνετε για 10–15 λεπτά ή μέχρι η φριτάτα να φουσκώσει και να είναι σταθερή με μια μικρή κίνηση στο κέντρο της.
  • Αφήνετε τη φριτάτα να ξεκουραστεί στο τηγάνι για 5-10 λεπτά πριν τη σερβίρετε.

Ιδέες για προσθήκες

  • Γαλλική φριτάτα: Σοτάρετε ½ φλιτζάνι κόκκινη πιπεριά και ½ φλιτζάνι κολοκυθάκι μαζί με τα κρεμμύδια. Προσθήκη ¼ φλιτζανιού τριμμένο Gruyère τυρί και φρέσκο βασιλικό.
  • Ελληνική φριτάτα: Προσθέστε 1 φλιτζάνι σπανάκι baby, ½ φλιτζάνι φέτα, 2 κουταλιές ψιλοκομμένο άνηθο και 2 κουταλιές φρέσκες φέτες κρεμμυδιών.
  • Φριτάτα με λαχανικά: Προσθέστε 1½ φλιτζάνι ψημένα λαχανικά και ¼ φλιτζάνι τριμμένο τυρί Παρμεζάνα.

Συμβουλές

  • Μην προσθέτετε υπερβολικά πολλά υλικά:
  • Περίπου 1½–2 φλιτζάνια είναι αρκετά για να μην βαραίνουν τα αυγά.

Μην την παραψήνετε

Η φριτάτα εξακολουθεί να ψήνεται και αφού την βγάλετε από τον φούρνο, οπότε μην την αφήνετε περισσότερο απ’ όσο πρέπει στον φούρνο.

Με αυτή τη βασική συνταγή, μπορείτε να δημιουργήσετε αμέτρητους συνδυασμούς και να απολαύσετε μια νόστιμη φριτάτα με ό,τι έχετε στο ψυγείο σας!

Συνταγή για το διάσημο burger του Gordon Ramsay

Συνηθισμένα λάθη με τη φριτάτα που πρέπει να αποφύγετε

Αν και οι συνταγές για φριτάτα είναι εξαιρετικά προσαρμόσιμες και γενικά δύσκολο να τις καταστρέψετε, υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας.

Πάρα πολλά πρόσθετα υλικά

  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σχεδόν οποιοδήποτε πρόσθετο υλικό θέλετε, αλλά προσέξτε να μην προσθέσετε υπερβολικά πολλά. Δεν θέλετε να βαρύνετε τα αυγά ή να τα εμποδίσετε να μαγειρευτούν σωστά.
  • Προσπαθήστε να περιοριστείτε σε περίπου 1½–2 φλιτζάνια συνολικά πρόσθετων υλικών.

Επίπεδα αλατιού

Τα καπνιστά ή συντηρημένα υλικά, όπως ο καπνιστός σολομός ή το προσούτο, προσθέτουν αρκετό αλάτι στη φριτάτα.

Αν τα χρησιμοποιείτε, σκεφτείτε να μειώσετε την ποσότητα άλλων αλμυρών υλικών, όπως το τυρί, ή να μειώσετε την ποσότητα αλατιού που προσθέτετε στα αυγά.

Υπερβολικό ψήσιμο

Η φριτάτα συνεχίζει να ψήνεται ακόμα και αφού τη βγάλετε από τον φούρνο, οπότε αφαιρέστε την όταν το κέντρο είναι ελαφρώς ακόμα “λιωμένο” για να αποφύγετε το υπερβολικό ψήσιμο.

Κόψιμο πολύ νωρίς

  • Αφήστε τη φριτάτα να ξεκουραστεί για 5–10 λεπτά ή και μέχρι μια ώρα αφού την βγάλετε από τον φούρνο για να αφήσει τα υγρά της να ξεκουραστεί.
  • Αυτό θα τη βοηθήσει να απελευθερωθεί ευκολότερα από το τηγάνι και να κόβεται καλύτερα.

Και δεν υπάρχει λόγος να αφαιρέσετε ολόκληρη τη φριτάτα από το τηγάνι—αγκαλιάστε την “αγροτική” αίσθηση και φέρτε το τηγάνι απευθείας στο τραπέζι.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Εθισμένη στο τσάι» που έπινε 20 φλιτζάνια την ημέρα με 4 κουταλιές ζάχαρη, έχασε 38 κιλά – Τι τη βοήθησε στην απώλεια βάρο...

Ποια ώρα της ημέρας είμαστε πιο έξυπνοι και πιο συγκεντρωμένοι – Τι έδειξε νέα μελέτη

Ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας: Πότε έρχονται τα πρώτα «ραβασάκια» και πώς θα γίνει η ενημέρωση- Όλες οι...

Μηνιαίο επίδομα στέγασης: Τα ποσά, οι προϋποθέσεις και ποιοι μένουν εκτός

Δικηγόρος διαζυγίων προειδοποιεί για τη νέα τάση «βγες μαζί τους μέχρι να τους μισήσεις» που προκαλεί ανησυχία στα ζευγάρια

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία νοσοκόμα που εξετάζει ένα αγόρι σε 16 δευτερό...
περισσότερα
08:08 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Χρυσή καρφίτσα 4.500 ετών ανακαλύφθηκε στην Τροία – Μια από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις των τελευταίων 100 ετών

Οι αρχαιολογικές ανασκαφές στην μυθική πόλη της Τροίας, βρέθηκαν για ακόμη μια φορά στα πρωτοσ...
06:15 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο 1 στους 10 ανθρώπους θα βρει το σαλιγκάρι σε 10 δευτερόλεπτα

Αυτή η οπτική ψευδαίσθηση θα δοκιμάσει την παρατηρητικότητά σας και τις δεξιότητές σας. Αν σας...
05:30 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Τα ζώδια σήμερα, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025: Σκορπιοί, κρυφοί θαυμαστές μπορεί να έρθουν στο προσκήνιο

Τι θα συμβεί σήμερα Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε...
21:00 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Τα κρυφά χαρακτηριστικά και η ιδανική δουλειά για όσους έχουν γεννηθεί Σάββατο

Τι είναι τόσο ξεχωριστό σε εκείνους που έχουν γεννηθεί το Σάββατο; Ποια είναι τα χαρακτηριστικ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης