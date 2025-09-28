Ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας: Πότε έρχονται τα πρώτα «ραβασάκια»

Θέμα ημερών είναι να αποστείλει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης τα πρώτα «ραβασάκια» για τα ανασφάλιστα οχήματα και τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας στους παραβάτες οδηγούς, ύστερα από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις που διενήργησε.

Της Κατερίνας Φεσσάς

Τα ειδοποιητήρια αυτά ενδέχεται να αφορούν σύμφωνα με πληροφορίες και τους ιδιοκτήτες των μοτοσικλετιστών. Μάλιστα αρμόδιες πηγές αναφέρουν στο enikonomia.gr πως «ειδοποιήσεις για την τακτοποίηση της υποχρέωσης αναφορικά με τα ανασφάλιστα οχήματα ενδεχομένως και των μοτοσικλετιστών αλλά και των απλήρωτων τελών κυκλοφορίας θα λάβουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας με sms στο κινητό τους τηλέφωνο αλλά και με email οι υπόχρεοι».

«Αυτά θα αναρτηθούν και στην εφαρμογή “οχήματα gov.gr” για την οποία θα εκδώσουν σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση και δελτία Τύπου η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η ΑΑΔΕ, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αλλά και το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών» συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές και διευκρινίζουν πως «τα ραβασάκια αυτά δεν θα είναι πρόστιμα απλά το κράτος θα ενημερώνει τους εν λόγω φορολογούμενους να τακτοποιήσουν την υποχρέωση τους είτε ως προς την καταβολή των τελών κυκλοφορίας είτε ως προς την ασφάλιση του οχήματος τους».

Τα δεύτερα «ραβασάκια»

Ωστόσο προς τα μέσα Νοεμβρίου αναμένεται να σταλούν τα δεύτερα «ραβασάκια» με την επιβολή των προστίμων για τα ανασφάλιστα οχήματα/των απλήρωτων τελών σε όσους δεν συμμορφωθούν αφού προηγουμένως γίνουν οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Τα ποσά των προστίμων

Όσοι λοιπόν από τους παραπάνω δεν συμμορφωθούν θα βρεθούν αντιμέτωποι με την επιβολή «τσουχτερών» προστίμων. Συνεπώς, σύμφωνα λοιπόν με τα έως τώρα δεδομένα, οι κυρώσεις αναμένεται να είναι οι εξής:

Για τα ανασφάλιστα οχήματα

Για τα δίκυκλα το πρόστιμο θα είναι 250 ευρώ.

το πρόστιμο θα είναι 250 ευρώ. Για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης το πρόστιμο θα διαμορφώνεται στα 500 ευρώ.

το πρόστιμο θα διαμορφώνεται στα 500 ευρώ. Για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης το πρόστιμο θα είναι στα 1.000 ευρώ.

Αξιοσημείωτο είναι δε πως τα ανασφάλιστα οχήματα στη χώρα μας -σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιουνίου- ήταν κοντά στις 220 χιλιάδες με 230 χιλιάδες ανασφάλιστα οχήματα, όπως δήλωσε προ ημερών ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Για τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας

Για τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ύψος των τελών εάν διαπιστωθεί οφειλή τουλάχιστον 1 έτους.

Για τη παράβαση ακινησίας ενός οχήματος

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που θα εντοπιστούν να κυκλοφορούν στους δρόμους τα αυτοκίνητα τους ενώ τα έχουν δηλώσει σε καθεστώς ακινησίας θα κληθούν να πληρώσουν διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ, το ποσό των ετήσιων τελών κυκλοφορίας μαζί με το πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής τους.