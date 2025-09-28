Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Σεπτεμβρίου

Enikos Newsroom

κοινωνία

εορτολόγιο

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Χαρίτων, Χαρίτωνας, Χαρίτος, Αλκίσων.

Όσιος Χαρίτων ο Ομολογητής

Ο Όσιος Χαρίτων ο Ομολογητής καταγόταν από το Ικόνιο και έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Αυρηλιανού (270 – 275 μ.Χ.), όπως γράφει το saint.gr. Ήταν γνωστός για το χριστιανικό του ήθος, γι αυτό και όταν εξεδώθηκε διάταγμα κατά των Χριστιανών, ήταν από τους πρώτους που συνέλαβε ο Έπαρχος της πόλης.

Υπεβλήθη σε φρικτά βασανιστήρια, αλλά ενώ ακόμη βρισκόταν στη φυλακή ο αυτοκράτορας Αυρηλιανός δολοφονήθηκε. Ο Πρόβος που τον διαδέχθηκε στο θρόνο ακύρωσε το διάταγμα κι έτσι ο Χαρίτων αφέθηκε ελεύθερος. Αποφάσισε να καταφύγει στα Ιεροσόλυμα και να ζήσει ως αναχωρητής σε σπηλιές της περιοχής.

Η φήμη του διαδόθηκε πολύ γρήγορα και ήρθαν στο πλευρό του πολλοί μαθητευόμενοι. Έτσι έκτισε στη Φαρά μεγάλη Λαύρα. Ποθώντας όμως την ερημία, αναχώρησε και πάλι για τα ενδότερα της ερήμου, όπου στην περιοχή Σουκά, έκτισε νέα Λαύρα. Εκεί παρέδωσε την ψυχή του εν Κυρίω.

07:26 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Καιρός: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας σήμερα – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Η χώρα μπήκε από το βράδυ του Σαββάτου σε φάση έντονης κακοκαιρίας, με πυκνές νεφώσεις, βροχές...
06:41 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (28/9) στην Αθήνα και σε άλλες 5 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες...
05:54 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Σαν σήμερα 28 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Διεθνής Ημ...
05:22 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (28/9)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
