«Εφιάλτης»… στα Βόρεια Προάστια: Κάτοικοι καταγγέλλουν επιθέσεις από συμμορίες Ρομά

Κάτοικοι στα βόρεια προάστια καταγγέλλουν πως δέχονται συνεχείς επιθέσεις από συμμορίες Ρομά, οι οποίες, όπως υποστηρίζουν, δρουν απροκάλυπτα ακόμη και στη μέση της ημέρας. Η ανησυχία έχει ενταθεί, με τους πολίτες να δηλώνουν πως αισθάνονται απροστάτευτοι.

Οι κάτοικοι περιγράφουν περιστατικά κλοπών και επιθέσεων, σημειώνοντας ότι η κατάσταση έχει χειροτερέψει το τελευταίο διάστημα. Πολλοί τονίζουν ότι ο φόβος για την καθημερινότητά τους μεγαλώνει και καλούν τις αρχές να λάβουν άμεσα μέτρα.

Οι τοπικές αρχές καλούνται να ενισχύσουν την αστυνόμευση και να διασφαλίσουν την κοινωνική ηρεμία, ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο κράτος.