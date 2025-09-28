Κυβερνήτης Όρεγκον κατά Τραμπ: Ο στρατός δεν είναι απαραίτητος στο Πόρτλαντ – Δεν υπάρχει απειλή για την εθνική ασφάλεια

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι θα στείλει στρατό στο Πόρτλαντ, «εξουσιοδοτώντας πλήρη ισχύ, αν χρειαστεί», για να αντιμετωπίσει τους «εγχώριους τρομοκράτες», καθώς επεκτείνει τις αναπτύξεις του σε περισσότερες αμερικανικές πόλεις.

Η Δημοκρατική κυβερνήτης του Όρεγκον, Τίνα Κότεκ, απάντησε λέγοντας ότι ο Τραμπ κακοποιεί την εξουσία του διατάζοντας την αποστολή στρατευμάτων σε μια πόλη που, όπως είπε, τα καταφέρνει μόνη της μια χαρά.

Ο Τραμπ έκανε την ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας ότι κατευθύνει το Υπουργείο Άμυνας να παρέχει όλα τα απαραίτητα στρατεύματα για να προστατεύσουν το πολεμισμένο από τον πόλεμο Πόρτλαντ. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η απόφαση ήταν αναγκαία για να προστατευτούν οι εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), που, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκονται «υπό πολιορκία από επίθεση από την Antifa και άλλους εγχώριους τρομοκράτες».

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για λεπτομέρειες σχετικά με την ανακοίνωση του Τραμπ, όπως το χρονικό πλαίσιο για την ανάπτυξη ή τα στρατεύματα που θα εμπλακούν.

Η κυβερνήτης του Όρεγκον δηλώνει ότι τα στρατεύματα δεν είναι απαραίτητα

Σε συνέντευξη Τύπου το απόγευμα, η Κότεκ δήλωσε ότι είπε απευθείας στον Τραμπ και στην Υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ νωρίτερα μέσα στην ημέρα πως τα στρατεύματα δεν είναι απαραίτητα και πιστεύει ότι δεν έχει την εξουσία να αναπτύξει τον στρατό εκεί.

«Μπορούμε να διαχειριστούμε τις δικές μας τοπικές ανάγκες δημόσιας ασφάλειας. Δεν υπάρχει εξέγερση. Δεν υπάρχει απειλή για την εθνική ασφάλεια», είπε η Κότεκ στους δημοσιογράφους.

«Αυτή είναι μια αμερικανική πόλη. Δεν χρειαζόμαστε καμία επέμβαση», δήλωσε ο δήμαρχος Κιθ Ουίλσον στη συνέντευξη Τύπου. «Δεν είναι στρατιωτικός στόχος».

Η Κότεκ ανέφερε ότι ο πρόεδρος δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την άφιξη των στρατευμάτων. Είπε ότι του είπε πως η Εθνοφρουρά του Όρεγκον δεν είναι απαραίτητη και ότι εκείνη θα την καλέσει σε ενεργοποίηση. Ωστόσο, ο Τραμπ ανέπτυξε την Εθνοφρουρά στο Λος Άντζελες παρά την αντίθεση του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ.

Η Κότεκ κάλεσε το κοινό να παραμείνει ήρεμο, λέγοντας πως οποιαδήποτε μορφή καταστροφής περιουσίας ή βίας δεν θα γίνει ανεκτή.

«Ας μην πέσουμε στην παγίδα», είπε. «Ας μην απαντήσουμε σε αυτό που προσπαθεί να κάνει ο πρόεδρος».