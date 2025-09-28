Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος: «Άλλες ομάδες είναι φαβορί φέτος, δεν υπάρχει πίεση, αλλά θέληση και δίψα»

Οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, Παναγιώτης και Γιώργος, έκαναν λόγο για «ιδανικό ξεκίνημα» της νέας σεζόν, αμέσως μετά την κατάκτηση του 6ου Super Cup από τον Ολυμπιακό, που ήταν το 4ο διαδοχικό και συνολικά το 6ο τρόπαιο στον θεσμό. Κι αφού ευχήθηκαν «να συνεχίσουμε έτσι, με πολλούς τίτλους φέτος», πρόσθεσαν: «Άλλες ομάδες είναι φαβορί φέτος, δεν υπάρχει πίεση, αλλά θέληση και δίψα».

Αναλυτικά, οι διοικητικοί ηγέτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, επισήμαναν μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση (ΕΡΤ):

«Η ομάδα έχει συνέχεια. Μετά από ένα καλοκαίρι με νέους παίκτες συνεχίζουμε και πάντα στοχεύουμε στους τίτλους. Η ομάδα είναι ενισχυμένη, πιο αθλητική. Ήρθε άλλος ένας παίκτης σήμερα, επίσης αθλητικός. Πιστεύω θα είμαστε καλύτεροι από πέρυσι. Είναι ένα ιδανικό ξεκίνημα για τη νέα σεζόν, ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι, με πολλούς τίτλους φέτος».

Ρωτήθηκαν για τη συμφωνία με την αθλητική ηγεσία για το ΣΕΦ και απάντησαν: «Το πιο σημαντικό βήμα που έγινε μέσα στο καλοκαίρι ήταν η συμφωνία για το ΣΕΦ. Προσπαθούμε πάντα να κάνουμε το καλύτερο και γι’ αυτό κάναμε όλες τις άλλες κινήσεις το καλοκαίρι».

Σε ερώτηση για το αν ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει σε περισσότερες μεταγραφές, σχολίασαν: «Αυτό θα το δει ο προπονητής. Η ομάδα είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, μέσα στη σεζόν πάντα κοιτάμε. Αν χρειαστεί κάτι, θα το δούμε. Μέχρι στιγμής, είμαστε αυτοί που είμαστε».

Για τη Euroleague, που από φέτος θα έχει 20 ομάδες και 38 αγωνιστικές στην κανονική περίοδο, επισήμαναν: «Κάθε χρόνο είναι και πιο δύσκολη. Γι’ αυτό έχουμε τόσους παίκτες και γι’ αυτό χρειάζονται τόσο καλοί παίκτες. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι το σημαντικό είναι να προκριθείς στα playoffs, είτε στην πρώτη είτε σε κάποια άλλη θέση. Δεν έχει πολύ μεγάλη αξία σε ποια, και αυτό έχει αποδειχθεί. Θα είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια και όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί. Ο στόχος είναι το Final Four».

Για το αν ο Ολυμπιακός είναι φαβορί, απάντησαν: «Δεν νομίζουμε ότι είμαστε φαβορί. Ο Ολυμπιακός είναι στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ, μακάρι να κατακτήσουμε την κορυφή. Άλλες ομάδες είναι φαβορί, ειδικά φέτος. Δεν υπάρχει κάποια έξτρα πίεση, αλλά έξτρα θέληση και δίψα».

Για το πείσμα για την κορυφή, είπαν: «Είναι πολύ νωρίς για να μιλάμε για κορυφές. Μόλις ξεκίνησε η χρονιά, υπάρχουν πολλά θέματα. Ελπίζουμε να πάμε καλά».

Για την οικογενειακή ατμόσφαιρα στον Ολυμπιακό, τόνισαν: «Πάντα είναι δυνατό στοιχείο. Αλλιώς δεν μπορείς να περνάς κάθε χρόνο στο Final Four. Αν δεν έχεις καλή χημεία ανάμεσα στους παίκτες, τους προπονητές και εμάς, δεν θα φτάναμε κάθε χρόνο στο Final Four».

