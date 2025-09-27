Οργή και αγωνία στο Ισραήλ: Διαδηλώσεις στο Τελ Αβίβ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα – Έκκληση σε Τραμπ για τους ομήρους

Χιλιάδες Ισραηλινοί βγήκαν στους δρόμους του Τελ Αβίβ το Σάββατο, ζητώντας συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα, τη στιγμή που ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ετοιμάζεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό με το σύνθημα «Φέρτε πίσω τώρα όλους τους ομήρους» και απαιτούσαν άμεση λύση.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας στη Γάζα, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Χαμάς, τουλάχιστον 92 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιδρομές, εκ των οποίων οι 45 μέσα στην Πόλη της Γάζας. Την ίδια ώρα, συγγενείς των ομήρων έκαναν δραματικές εκκλήσεις. «Το μόνο που μπορεί να σταματήσει την πτώση στο χάος είναι μια πλήρης, συνολική συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο και θα φέρει πίσω όλους τους ομήρους και τους στρατιώτες», δήλωσε η Λισάι Μιράν-Λάβι, σύζυγος του Όμρι Μιράν, που παραμένει αιχμάλωτος. Απευθύνθηκε μάλιστα και στον Τραμπ, λέγοντας: «Χρησιμοποίησε την επιρροή σου στον πρωθυπουργό Νετανιάχου. Η παράταση αυτού του πολέμου απλώς θέτει τον Όμρι και τους άλλους ομήρους σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο».

Η συνάντηση Νετανιάχου – Τραμπ στον Λευκό Οίκο έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα. Την Παρασκευή, ο Νετανιάχου μίλησε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και υπογράμμισε ότι το Ισραήλ θα «τελειώσει τη δουλειά» απέναντι στη Χαμάς. Ο Τραμπ από την πλευρά του εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, λέγοντας: «Φαίνεται πως έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα. Νομίζω ότι είναι μια συμφωνία που θα φέρει πίσω τους ομήρους, θα είναι μια συμφωνία που θα τελειώσει τον πόλεμο».

Israeli actor and director Guri Alfi-Aharon speaks on the podium during an anti-government protest organised by the families of the Israeli hostages taken captive in the Gaza Strip since the October 2023, marking 722 days of the ongoing war between Israel and Palestinian militant movement Hamas, calling for a ceasefire and for action to secure the hostages’ release, outside the Tel Aviv Museum of Art (known as the “Hostages’ Square”) in Tel Aviv on September 27, 2025. Of the 251 hostages seized during Hamas’s October 2023 attack that sparked the war, Palestinian militants still hold 47 in Gaza, including 25 the Israeli military says are dead. (Photo by Jack GUEZ / AFP)

Η πίεση προς την ισραηλινή κυβέρνηση αυξάνεται. Ο Ρονέν Οχέλ, του οποίου ο αδελφός παραμένει όμηρος, ζήτησε ξεκάθαρη στάση από τον πρωθυπουργό: «Όχι γράμματα, όχι δηλώσεις, όχι καθυστερήσεις. Υπάρχει τώρα μια ευκαιρία, μια στιγμή που μπορείς να επιλέξεις να είσαι ηγέτης». Ωστόσο, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, προειδοποίησε δημόσια τον Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε συμφωνία. «Κύριε πρωθυπουργέ, δεν έχετε εντολή να τερματίσετε τον πόλεμο χωρίς την πλήρη ήττα της Χαμάς», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Η πολιτική ισορροπία παραμένει λεπτή, καθώς η κυβέρνηση συνασπισμού του Νετανιάχου στηρίζεται σε ακροδεξιούς συμμάχους όπως ο Μπεν Γκβιρ, που αντιδρούν σε κάθε ιδέα τερματισμού του πολέμου. Ο πόλεμος ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, όταν μαχητές πήραν 251 ανθρώπους ως ομήρους. Από αυτούς, 47 παραμένουν στη Γάζα, ανάμεσά τους 25 που, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, είναι νεκροί.

Η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ έχει κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 65.926 ανθρώπους, κυρίως αμάχους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας που ελέγχεται από τη Χαμάς. Ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει αυτούς τους αριθμούς αξιόπιστους, αναδεικνύοντας το τεράστιο ανθρώπινο κόστος της σύγκρουσης που συνεχίζεται χωρίς ξεκάθαρη προοπτική τερματισμού.

