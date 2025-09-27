Γάζα: Η Χαμάς δηλώνει πως δεν έχει λάβει κανένα σχέδιο εκεχειρίας του προέδρου Τραμπ

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Χαμάς
Πηγή: ΑΡ

Η Χαμάς δεν έχει λάβει κανένα σχέδιο εκεχειρίας του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη Λωρίδα της Γάζας, τόνισε σήμερα το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, την ώρα που δυνάμεις του Ισραήλ επεκτείνουν την επίθεσή τους στην πόλη της Γάζας.

Επικαλούμενη πηγές η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz ανέφερε νωρίτερα σήμερα ότι η Χαμάς συμφώνησε κατ’ αρχήν να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατά σε αντάλλαγμα εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους και τη σταδιακή αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων βάσει του σχεδίου του Τραμπ.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης το τέλος της κυριαρχίας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και συμφωνία του Ισραήλ να μην προσαρτήσει τον παλαιστινιακό θύλακα και να μην εκδιώξει τους Παλαιστίνιους που ζουν εκεί, ανέφερε το δημοσίευμα της Haaretz.

«Δεν έχει παρουσιαστεί κανένα σχέδιο στη Χαμάς», δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος της Χαμάς, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Χθες Παρασκευή ο Τραμπ δήλωσε πως είναι κοντά σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την επιστροφή των ομήρων.

«Φαίνεται πως έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα. Πιστεύω πως είναι μια συμφωνία που θα φέρει πίσω τους ομήρους, θα είναι μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες.

Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη δώσει καμία δημόσια απάντηση στη δήλωση αυτή.

Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί τη Δευτέρα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού πρόεδρου, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι ο ένοικος του Λευκού Οίκου παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα προτάσεις στους ηγέτες πολλών μουσουλμανικών χωρών, προτάσεις που περιλαμβάνουν ένα ειρηνευτικό σχέδιο 21 σημείων για τη Μέση Ανατολή, που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας από τα ξημερώματα του Σαββάτου, 27 εξ αυτών στην πόλη της Γάζας, μετέδωσε νωρίτερα σήμερα το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

