Ολυμπιακός: Νίκησε τον μαχητικό Προμηθέα και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν – 4ο διαδοχικό Super Cup για τους ερυθρόλευκους

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

«Ερυθρόλευκος» βάφτηκε ο πρώτος τίτλος της σεζόν στο ελληνικό μπάσκετ. Για 4η διαδοχική χρονιά και τέταρτη στο σύνολο, ο Ολυμπιακός έκανε δικό του το Super Cup. Η ομάδα του Πειραιά ήταν ανώτερη του Προμηθέα Πατρών στον τελικό του 6ου Super Cup, επικρατώντας με 92-83, έστω κι αν οι Πατρινοί κατάφεραν να μειώσουν στους -4 στο τέλος, προσπαθώντας να «κλέψουν» το τρόπαιο από τους Πειραιώτες.

Οι Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ μίλησαν την κρίσιμη στιγμή για να ξαναπάρει διψήφια διαφορά ο Ολυμπιακός και να «καθαρίσει» τη νίκη και την κατάκτηση του τροπαίου, στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας, στη Ρόδο.

 

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 49-36, 70-53, 92-83

