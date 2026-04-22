Τρίτο πλοίο δέχτηκε επίθεση από το Ιράν – Τα πλοία Francesca και Epaminondas «υπό κράτηση»

Ευανθία Τασσοπούλου

Διεθνή Νέα

epameinondas

Ένα τρίτο πλοίο έγινε στόχος στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τα κρατικά πρακτορεία ειδήσεων του Ιράν.

Το πλοίο είναι το Euphoria και λέγεται ότι βρίσκεται «ακινητοποιημένο στα ανοικτά των ακτών του Ιράν» αυτή τη στιγμή. Τα Nour News, Fars και Mehr ανέφεραν όλα την εξέλιξη, αλλά έδωσαν λίγες περισσότερες λεπτομέρειες.

«Κατασχέθηκαν» πλοία

Αυτό έρχεται έπειτα από αναφορές των κρατικών μέσων ενημέρωσης ότι δύο άλλα σκάφη είχαν «κατασχεθεί» νωρίτερα σήμερα το πρωί στην πλωτή οδό. Δεν ήταν σαφές σε ποιο βαθμό βρίσκονταν υπό ιρανικό έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News, τα δύο πλοία είναι το MSC Francesca και το Epaminondas.

Οι Επιχειρήσεις Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανέφεραν ότι και τα δύο πλοία δέχτηκαν πυρά από κανονιοφόρο.

Ο συντάκτης του OSINT, Adam Parker, ανέφερε νωρίτερα ότι το MSC Francesca διοικείται από την MSC, την ελβετική εταιρεία που διαχειρίζεται τον μεγαλύτερο στόλο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο.

Πρόσθεσε ότι και τα δύο πλοία ταξίδευαν ανατολικά προς τον Κόλπο του Ομάν νωρίτερα σήμερα το πρωί όταν δέχτηκαν επίθεση. Σύμφωνα με την εταιρεία Ναυλιακής ασφάλειας Diaplous ο πλοίαρχος του containership «EPAMINONDAS» (IMO 9153862), σημαίας Λιβερίας και υπό διαχείριση της Maersk, ανέφερε ότι πολεμική λέμβος των IRGC προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω VHF και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Ωστόσο, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν ανέφερε ότι το πλοίο «αγνόησε τις προειδοποιήσεις των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων [και] δέχτηκε πυρά… προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο πλοίο».

Τα δεδομένα του MarineTraffic δείχνουν ότι και τα δύο πλοία διέσχισαν το στενό με τα συστήματα παρακολούθησης απενεργοποιημένα, προτού τα ενεργοποιήσουν ξανά περίπου την ώρα που πραγματοποιήθηκαν οι επιθέσεις.

Το Στενό του Ορμούζ έχει αναδειχθεί σε ένα από τα βασικά σημεία ανάφλεξης του πολέμου με το Ιράν.

Το Ιράν το έκλεισε κατά τη διάρκεια των μαχών, πλήττοντας τις οικονομίες παγκοσμίως και ωθώντας τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη, ενώ τώρα το μπλοκάρουν και οι ΗΠΑ.

Το Σαββατοκύριακο, οι ΗΠΑ κατέσχεσαν ένα ιρανικό πλοίο, με αποτέλεσμα η Τεχεράνη να υποσχεθεί αντίποινα. Το Πεντάγωνο ανέφερε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν σε ένα δεύτερο πλοίο που υποστήριζε το Ιράν στον Ινδικό Ωκεανό.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 σημάδια ότι η φιλία σας δεν θα αντέξει στον χρόνο

Νέο κτηριακό συγκρότημα στο «Αττικόν» με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Θετικό το α’ τρίμηνο του 2026 για τα ξενοδοχεία της Αθήνας – «Επιβράδυνση» τον Μάρτιο

Boυλή: Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων – Όλα όσα προβλέπει

Saildrone Spectre: Ο αθόρυβος κυνηγός υποβρυχίων που θα μπορούσε να αλλάξει το μέλλον του ναυτικού πολέμου

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:54 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

WSJ: Η Ουάσινγκτον μπλοκάρει τις αποστολές αμερικανικών δολαρίων προς το Ιράκ, πιέζοντας για τον περιορισμό των φιλοϊρανικών οργανώσεων

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σταματήσει τις αποστολές αμερικανικών δολαρίων προς το Ιράκ και έχ...
23:40 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ δεν έχει δώσει «οριστική προθεσμία» στο Ιράν για την υποβολή πρότασης

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι ικανοποιημένος με την εκστρατεία οικονομικής πίεσης κα...
23:11 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Τραμπ: Αντιμέτωπος με την προθεσμία των «60 ημερών» για τον πόλεμο στο Ιράν – Οι 3 επιλογές του και γιατί μπορεί να αγνοήσει το Κογκρέσο

Ένας νόμος που χρονολογείται από δεκαετίες πριν, επιτρέπει στον Πρόεδρο των ΗΠΑ να διεξάγει πό...
22:08 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Technomar: «Ασφαλή τα μέλη του πληρώματος του πλοίου “Epaminondas” μετά την επίθεση στα Στενά του Ορμούζ»

Η εταιρεία διαχείρισης του πλοίου ελληνικών συμφερόντων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που δέχθ...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης