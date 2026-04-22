Τρίτο πλοίο δέχτηκε επίθεση από το Ιράν – Τα πλοία Francesca και Epaminondas «υπό κράτηση»

Ένα τρίτο πλοίο έγινε στόχος στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τα κρατικά πρακτορεία ειδήσεων του Ιράν.

Το πλοίο είναι το Euphoria και λέγεται ότι βρίσκεται «ακινητοποιημένο στα ανοικτά των ακτών του Ιράν» αυτή τη στιγμή. Τα Nour News, Fars και Mehr ανέφεραν όλα την εξέλιξη, αλλά έδωσαν λίγες περισσότερες λεπτομέρειες.

«Κατασχέθηκαν» πλοία

Αυτό έρχεται έπειτα από αναφορές των κρατικών μέσων ενημέρωσης ότι δύο άλλα σκάφη είχαν «κατασχεθεί» νωρίτερα σήμερα το πρωί στην πλωτή οδό. Δεν ήταν σαφές σε ποιο βαθμό βρίσκονταν υπό ιρανικό έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News, τα δύο πλοία είναι το MSC Francesca και το Epaminondas.

Οι Επιχειρήσεις Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανέφεραν ότι και τα δύο πλοία δέχτηκαν πυρά από κανονιοφόρο.

Ο συντάκτης του OSINT, Adam Parker, ανέφερε νωρίτερα ότι το MSC Francesca διοικείται από την MSC, την ελβετική εταιρεία που διαχειρίζεται τον μεγαλύτερο στόλο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο.

Πρόσθεσε ότι και τα δύο πλοία ταξίδευαν ανατολικά προς τον Κόλπο του Ομάν νωρίτερα σήμερα το πρωί όταν δέχτηκαν επίθεση. Σύμφωνα με την εταιρεία Ναυλιακής ασφάλειας Diaplous ο πλοίαρχος του containership «EPAMINONDAS» (IMO 9153862), σημαίας Λιβερίας και υπό διαχείριση της Maersk, ανέφερε ότι πολεμική λέμβος των IRGC προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω VHF και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Ωστόσο, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν ανέφερε ότι το πλοίο «αγνόησε τις προειδοποιήσεις των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων [και] δέχτηκε πυρά… προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο πλοίο».

Τα δεδομένα του MarineTraffic δείχνουν ότι και τα δύο πλοία διέσχισαν το στενό με τα συστήματα παρακολούθησης απενεργοποιημένα, προτού τα ενεργοποιήσουν ξανά περίπου την ώρα που πραγματοποιήθηκαν οι επιθέσεις.

Το Στενό του Ορμούζ έχει αναδειχθεί σε ένα από τα βασικά σημεία ανάφλεξης του πολέμου με το Ιράν.

Το Ιράν το έκλεισε κατά τη διάρκεια των μαχών, πλήττοντας τις οικονομίες παγκοσμίως και ωθώντας τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη, ενώ τώρα το μπλοκάρουν και οι ΗΠΑ.

Το Σαββατοκύριακο, οι ΗΠΑ κατέσχεσαν ένα ιρανικό πλοίο, με αποτέλεσμα η Τεχεράνη να υποσχεθεί αντίποινα. Το Πεντάγωνο ανέφερε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν σε ένα δεύτερο πλοίο που υποστήριζε το Ιράν στον Ινδικό Ωκεανό.