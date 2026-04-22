Βουλή: Ένταση κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Κώστα Καραμανλή με την Ζωή Κωνσταντοπούλου – «Ντροπή να μην αφήνετε τον βουλευτή να μιλήσει»

Στεφανία Κασίμη

Πολιτική

Καραμανλής

Ένταση επικράτησε στην αίθουσα της Ολομέλειας κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Κώστα Καραμανλή, στο πλαίσιο της συζήτησης επί των αιτημάτων άρσης ασυλίας των βουλευτών που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου παρενέβαινε συνέχεια, φωνάζοντας από τα έδρανα, στάση η οποία προκάλεσε την ενόχληση τόσο του ίδιου όσο και του Γιώργου Γεωργαντά, που προήδρευσε της συνεδρίασης.

«Κρίνομαι και επειδή φέρω ένα συγκεκριμένο επώνυμο και ενδεχομένως αυτό ενοχλεί κάποιους» είπε ο Κώστας Καραμανλής με τον κ. Γεωργαντά να ζητεί από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να σταματήσει τις διακοπές. «Ντροπή να μην αφήνετε τον βουλευτή να μιλήσει» ανέφερε.

«Δεν επιθυμώ να γίνω μέρος αυτής της άθλιας προβοκάτσιας, της τοξικότητας και της υποκρισίας», τόνισε ο πρώην υπουργός, καταγγέλλοντας πως στοχοποιήθηκαν άνθρωποι που τον ψήφισαν, καθώς και συνάδελφοί του, απλώς και μόνο επειδή τον χειροκρότησαν.

«Κάποιοι έπεσαν τόσο χαμηλά, και έφτασαν να αμφισβητούν όχι μόνο τη δική μου ηθική, αλλά και ολόκληρης της ιστορικής παράταξης του Κωνσταντίνου Καραμανλή και αυτό σας ενοχλεί» σημείωσε ο κ. Καραμανλής, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να εξακολουθεί να αντιδρά.

