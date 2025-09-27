Ύπνος: Καρδιολόγος προειδοποιεί ότι 6 ώρες δεν είναι αρκετές – 4 πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία της καρδιάς σας

Πιστεύετε ότι οι έξι ώρες ύπνου κάθε βράδυ είναι αρκετές; Ένας κορυφαίος καρδιολόγος προειδοποιεί ότι αυτή η συνήθεια μπορεί να θέτει την καρδιά σας σε σοβαρό κίνδυνο, οδηγώντας σε προβλήματα, όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση και η αρρυθμία.

Η έλλειψη ύπνου καταπονεί σοβαρά την υγεία της καρδιάς, σύμφωνα με καρδιολόγο

Ενώ οι ειδικοί συνιστούν 7 έως 8 ώρες, πολλοί θεωρούν ότι οι 6 αρκούν. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Dr. Amit Kumar, καρδιολόγο στο Sarvodaya Hospital, η συνήθεια αυτή μπορεί να είναι εξαιρετικά επιβλαβής για την καρδιακή σας υγεία.

Ο Dr. Kumar εξηγεί ότι, ακόμα κι αν νιώθετε ότι μπορείτε να λειτουργήσετε φυσιολογικά με λιγότερο ύπνο, στην πραγματικότητα προκαλείτε μακροχρόνια βλάβη στην καρδιά σας. «Το γεγονός ότι είστε ‘ξύπνιοι’ δεν σημαίνει ότι είστε και υγιείς», τονίζει.

Ο ρόλος του ύπνου στην υγεία της καρδιάς

Ο ύπνος είναι μια περίοδος «επανόρθωσης» για το σώμα μας. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, η αρτηριακή πίεση και οι καρδιακοί παλμοί μειώνονται, ενώ τα επίπεδα των ορμονών του στρες πέφτουν. Αυτό επιτρέπει στο καρδιαγγειακό σύστημα να ανακάμψει.

Όταν κοιμάστε λιγότερο από 7 ώρες, διακόπτετε αυτόν τον κρίσιμο κύκλο «επανόρθωσης». Η καρδιά σας αναγκάζεται να λειτουργεί χωρίς την απαραίτητη ξεκούραση, με αποτέλεσμα να εκτίθεται σε αυξημένο στρες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υψηλή αρτηριακή πίεση, αρρυθμίες και βλάβες στις αρτηρίες.

4 πιθανοί κίνδυνοι από την έλλειψη ύπνου

Η συνεχής έλλειψη ύπνου έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, επηρεάζοντας τα πάντα, από την ορμονική ισορροπία έως την καρδιακή λειτουργία. Ο Dr. Amit Kumar απαριθμεί τέσσερις πιθανούς κινδύνους:

Υψηλή αρτηριακή πίεση : Η έλλειψη ύπνου διατηρεί το σώμα σε κατάσταση «μάχης ή φυγής», εμποδίζοντας την πτώση της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια της νύχτας.

: Η έλλειψη ύπνου διατηρεί το σώμα σε κατάσταση «μάχης ή φυγής», εμποδίζοντας την πτώση της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυξημένη φλεγμονή : Η στέρηση ύπνου προκαλεί φλεγμονή στα αιμοφόρα αγγεία, η οποία αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες κινδύνου για καρδιακή προσβολή.

: Η στέρηση ύπνου προκαλεί φλεγμονή στα αιμοφόρα αγγεία, η οποία αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες κινδύνου για καρδιακή προσβολή. Ορμονικές αλλαγές : Η ανεπαρκής ξεκούραση αυξάνει τις ορμόνες του στρες και επηρεάζει τις ορμόνες που ρυθμίζουν την όρεξη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση βάρους, η οποία με τη σειρά της επιβαρύνει την καρδιά.

: Η ανεπαρκής ξεκούραση αυξάνει τις ορμόνες του στρες και επηρεάζει τις ορμόνες που ρυθμίζουν την όρεξη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση βάρους, η οποία με τη σειρά της επιβαρύνει την καρδιά. Κολπική μαρμαρυγή: Η έλλειψη ύπνου μπορεί να επηρεάσει τα ηλεκτρικά σήματα της καρδιάς, αυξάνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης αρρυθμίας.

Πόσες ώρες ύπνου χρειάζεστε πραγματικά

Οι περισσότεροι ενήλικες χρειάζονται 7 έως 9 ώρες ύπνου κάθε βράδυ για να είναι υγιείς. Ωστόσο, ο Dr. Kumar τονίζει ότι η ποιότητα του ύπνου είναι εξίσου σημαντική με την ποσότητα.

Για να βελτιώσετε την ποιότητα του ύπνου σας, ο ειδικός προτείνει:

να κοιμάστε την ίδια ώρα κάθε βράδυ,

να περιορίζετε τον χρόνο μπροστά από τις οθόνες πριν από τον ύπνο και

να φροντίζετε το υπνοδωμάτιό σας να είναι σκοτεινό και ήσυχο.

Θυμηθείτε: η καρδιά σας χτυπά πάνω από 100.000 φορές την ημέρα και χρειάζεται επαρκή ξεκούραση. Όπως προειδοποιεί ο Dr. Kumar, «η καρδιά σας πληρώνει σιωπηλά το τίμημα» της έλλειψης ύπνου.