Ύπνος: Τι συμβαίνει με την αρτηριακή σας πίεση όταν δεν κοιμάστε για 8 ώρες

Η έλλειψη ύπνου μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την υγεία σας. Όταν δεν κοιμάστε τις συνιστώμενες από ειδικούς 7 έως 9 ώρες, ο οργανισμός σας διαταράσσεται, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι ορμόνες του στρες. Αυτό προκαλεί συστολή των αιμοφόρων αγγείων και άνοδο της αρτηριακής πίεσης, οδηγώντας σε υπέρταση.

Πώς η έλλειψη ύπνου επηρεάζει την αρτηριακή πίεση

Κατά τη διάρκεια του ύπνου, το σώμα βρίσκεται σε κατάσταση ανάπαυσης και επανόρθωσης. Διεργασίες όπως η απομάκρυνση των τοξινών, η επιδιόρθωση των ιστών, η ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και η ρύθμιση των ορμονών είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία.

Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη του ύπνου είναι η φυσιολογική νυχτερινή πτώση της πίεσης, γνωστή ως nocturnal dipping. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει στο καρδιαγγειακό σύστημα να ξεκουραστεί και να επιδιορθωθεί.

Όταν ο ύπνος δεν είναι επαρκής, αυτή η φυσική πτώση της πίεσης δεν συμβαίνει, γεγονός που μπορεί μακροπρόθεσμα να οδηγήσει σε υπέρταση και σοβαρές επιπλοκές, όπως καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο.

Οι κύριες αιτίες της αύξησης της αρτηριακής πίεσης

Δύο βασικοί παράγοντες εξηγούν τη σύνδεση μεταξύ έλλειψης ύπνου και υψηλής πίεσης:

Διαταραχή του κιρκάδιου ρυθμού : Η αρτηριακή σας πίεση ακολουθεί έναν 24ωρο κύκλο ύπνου-αφύπνισης, τον κιρκάδιο ρυθμό. Τη νύχτα, ο οργανισμός απελευθερώνει την ορμόνη μελατονίνη, η οποία χαλαρώνει και διαστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία, μειώνοντας την πίεση. Η έλλειψη ύπνου διαταράσσει την παραγωγή μελατονίνης, εμποδίζοντας αυτή τη διαδικασία.

: Η αρτηριακή σας πίεση ακολουθεί έναν 24ωρο κύκλο ύπνου-αφύπνισης, τον κιρκάδιο ρυθμό. Τη νύχτα, ο οργανισμός απελευθερώνει την ορμόνη μελατονίνη, η οποία χαλαρώνει και διαστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία, μειώνοντας την πίεση. Η έλλειψη ύπνου διαταράσσει την παραγωγή μελατονίνης, εμποδίζοντας αυτή τη διαδικασία. Ορμονικές ανισορροπίες: Η ανεπαρκής ξεκούραση οδηγεί σε ανισορροπία μεταξύ της μελατονίνης και της ορμόνης κορτιζόλης. Η υπερβολική απελευθέρωση κορτιζόλης ενεργοποιεί την αντίδραση “πάλης ή φυγής” του οργανισμού, προκαλώντας συστολή των αγγείων και, κατά συνέπεια, αύξηση της αρτηριακής πίεσης.

Μια μελέτη του 2023 σε 66.122 ενήλικες έδειξε ότι όσοι κοιμούνταν λιγότερο από 6 ώρες τη νύχτα είχαν 10% περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν υπέρταση σε σχέση με όσους κοιμούνταν 7 με 8 ώρες. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες που δυσκολεύονταν να κοιμηθούν είχαν 28% περισσότερες πιθανότητες υπέρτασης.

Διαταραχές ύπνου και υπέρταση

Ορισμένες διαταραχές του ύπνου που συνδέονται άμεσα με την υψηλή αρτηριακή πίεση είναι οι εξής:

Αϋπνία : Χαρακτηρίζεται από τη δυσκολία να κοιμηθείτε ή να παραμείνετε κοιμισμένοι. Αν συνδυάζεται με ύπνο λιγότερο από έξι ώρες, αυξάνει τον κίνδυνο υπέρτασης έως και τέσσερις φορές.

: Χαρακτηρίζεται από τη δυσκολία να κοιμηθείτε ή να παραμείνετε κοιμισμένοι. Αν συνδυάζεται με ύπνο λιγότερο από έξι ώρες, αυξάνει τον κίνδυνο υπέρτασης έως και τέσσερις φορές. Υπνική άπνοια : Αυτή η συνηθισμένη διαταραχή προκαλεί διακοπή της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου. Η πτώση του οξυγόνου στο αίμα ενεργοποιεί την αντίδραση “πάλης ή φυγής” και την απελευθέρωση ορμονών που αυξάνουν την πίεση.

: Αυτή η συνηθισμένη διαταραχή προκαλεί διακοπή της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου. Η πτώση του οξυγόνου στο αίμα ενεργοποιεί την αντίδραση “πάλης ή φυγής” και την απελευθέρωση ορμονών που αυξάνουν την πίεση. Ναρκοληψία : Μια χρόνια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί ανεξέλεγκτη υπνηλία. Περίπου το 44% των ατόμων με ναρκοληψία έχουν υπέρταση, καθώς ο ύπνος κατά τη διάρκεια της ημέρας διαταράσσει τα νυχτερινά πρότυπα ύπνου.

: Μια χρόνια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί ανεξέλεγκτη υπνηλία. Περίπου το 44% των ατόμων με ναρκοληψία έχουν υπέρταση, καθώς ο ύπνος κατά τη διάρκεια της ημέρας διαταράσσει τα νυχτερινά πρότυπα ύπνου. Σύνδρομο ανήσυχων ποδιών (RLS) : Προκαλείται από την ενεργοποίηση του νευρικού συστήματος που ρυθμίζει την αντίδραση “πάλης ή φυγής”, οδηγώντας σε μια ακατανίκητη ανάγκη για κίνηση των ποδιών.

: Προκαλείται από την ενεργοποίηση του νευρικού συστήματος που ρυθμίζει την αντίδραση “πάλης ή φυγής”, οδηγώντας σε μια ακατανίκητη ανάγκη για κίνηση των ποδιών. Διαταραχή ύπνου λόγω εργασίας σε βάρδιες (SWSD): Η εργασία σε βάρδιες διαταράσσει τον κιρκάδιο ρυθμό. Αν ο ύπνος είναι λιγότερος από έξι ώρες, ο κίνδυνος υπέρτασης υπερδιπλασιάζεται.

Άλλοι παράγοντες κινδύνου

Εκτός από την έλλειψη ύπνου, άλλοι παράγοντες αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης υπέρτασης είναι οι εξής:

Παχυσαρκία

Ηλικία

Οικογενειακό ιστορικό υπέρτασης

Διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο και χαμηλή σε κάλιο

Φυσική αδράνεια

Υψηλή κατανάλωση αλκοόλ

Κάπνισμα

Πώς να βελτιώσετε την ποιότητα του ύπνου σας

Η στέρηση ύπνου είναι ένας παράγοντας κινδύνου που μπορεί να τροποποιηθεί. Η βελτίωση της υγιεινής του ύπνου μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμάστε καλύτερα και να μειώσετε τον κίνδυνο υπέρτασης.

Πέντε βασικά στοιχεία για να εξασφαλίσετε έναν ποιοτικό ύπνο είναι τα εξής:

Συνέπεια : Διατηρήστε ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου. Πηγαίνετε για ύπνο και ξυπνήστε την ίδια ώρα κάθε μέρα.

: Διατηρήστε ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου. Πηγαίνετε για ύπνο και ξυπνήστε την ίδια ώρα κάθε μέρα. Ιδανικό περιβάλλον : Διατηρήστε το υπνοδωμάτιο σας ήσυχο, δροσερό και σκοτεινό.

: Διατηρήστε το υπνοδωμάτιο σας ήσυχο, δροσερό και σκοτεινό. Αποφυγή ερεθισμάτων : Απενεργοποιήστε τις ηλεκτρονικές συσκευές για 30 με 60 λεπτά πριν κοιμηθείτε και αποφύγετε την καφεΐνη και τη νικοτίνη.

: Απενεργοποιήστε τις ηλεκτρονικές συσκευές για 30 με 60 λεπτά πριν κοιμηθείτε και αποφύγετε την καφεΐνη και τη νικοτίνη. Ρουτίνα χαλάρωσης : Δημιουργήστε μια ρουτίνα πριν τον ύπνο, όπως διάβασμα, ένα ζεστό μπάνιο ή ακρόαση χαλαρωτικής μουσικής.

: Δημιουργήστε μια ρουτίνα πριν τον ύπνο, όπως διάβασμα, ένα ζεστό μπάνιο ή ακρόαση χαλαρωτικής μουσικής. Ελαφριά γεύματα: Αποφύγετε τα γεύματα και τα υγρά δύο με τρεις ώρες πριν τον ύπνο. Αποφύγετε επίσης το αλκοόλ.

Εάν πάσχετε από διαταραχή ύπνου, μιλήστε με έναν γιατρό ή έναν ειδικό ύπνου.

Πότε πρέπει να επισκεφτείτε γιατρό

Συνιστάται οι ενήλικες να κοιμούνται 7 με 9 ώρες κάθε βράδυ. Εάν κοιμάστε σταθερά λιγότερο από επτά ώρες, ίσως χρειαστεί να το διερευνήσετε με έναν ειδικό ύπνου.

Εάν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση, αναρωτηθείτε αν τα προβλήματα ύπνου είναι ένας παράγοντας που συμβάλλει στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν: