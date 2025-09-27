Αρτέμιδα: «Μου είπε ότι είχε μουδιάσει» λέει η μητέρα της 9χρονης που υπέστη ηλεκτροπληξία από «γυμνά» καλώδια σε παιδική χαρά

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν πριν απο μερικές ημέρες στην Αρτέμιδα, όταν ένα 9χρονο κοριτσάκι υπέστη ηλεκτροπληξία την ώρα που έπαιζε σε παιδική χαρά. Το κοριτσάκι άγγιξε κατά λάθος «γυμνά καλώδια» σε κολώνα φωτισμού, με αποτέλεσμα να «χτυπηθεί» από το ρεύμα.

Το συμβάν έγινε την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Λίγο πριν σκοτεινιάσει, την ώρα που το παιδί έπαιζε, ξαφνικά έπεσε το ρεύμα σε όλη την παιδική χαρά. Η μητέρα έτρεξε τρομαγμένη να δει τι είχε συμβεί και βρήκε την κόρη της μουδιασμένη, να κλαίει.

Η μητέρα της μικρής, μιλώντας στο MEGA, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε, όταν είδε το παιδί της μουδιασμένο.

«Έγινε διακοπή ρεύματος σε όλο το πάρκο, ήταν γύρω στις 8μισή η ώρα, το παιδί έντρομο μου λέει, μαμά, την ώρα που έπεσαν τα φώτα, εγώ ακούμπησα κάπου καθώς περπάταγα και πονάει το χέρι μου και έχει μουδιάσει. Πηγαίνοντας στο σημείο που μου είπε ότι ήτανε, συνάντησα καλώδια εκτεθειμένα από κολώνα. Γύρω από την κολώνα πολυκαιρισμένη χαρτοταινία, που φαίνεται ότι κάποιος είχε πάει να την μπαλώσει κάποια στιγμή. Εκείνη τη στιγμή υπήρχαν εκατοντάδες παιδάκια» ανέφερε.

Σοκ προκαλεί η περιγραφή του πατέρα που όπως τονίζει, το παιδί του σώθηκε από τύχη και ότι από θαύμα δεν θρηνήσαμε νεκρό παιδί.

«Έγινε βραχυκύκλωμα. Τι σημαίνει αυτό; Δεν άρπαξε το καλώδιο, άρα να κλείσει το χέρι του. Απλά πέρναγε και το ακούμπησε. Λες και έδινε σφαλιάρα. Έτσι πέρασε πολύ φευγαλέα, και έγινε το βραχυκύκλωμα. Γι’ αυτό δεν συνέβη κάτι ευτυχώς. Αλλά θα μπορούσε ένα άλλο παιδάκι, πιο μικρό από το δικό μου να πάει και να πει τι είναι αυτό και να το πιάσει. Με το που το πιάσει, αυτό δεν το άφηνε, γιατί κλείνει από το ρεύμα, οι μυς σφίγγουνε. Εκεί τι θα είχε γίνει;» είπε στο Mega ο πατέρας της 9χρονης.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου παρέμεινε το βράδυ και υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας του δεν ενέπνευσε ανησυχία και όλα κύλησαν ομαλά. Την ώρα του ατυχήματος, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ έφτασε στο σημείο και έκοψε το ρεύμα από την παιδική χαρά.

Κατέθεσαν μήνυση οι γονείς της 9χρονης

Οι γονείς της 9χρονης πριν από λίγες μέρες κατέθεσαν μήνυση κατ’ αγνώστων, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, η απάντηση που έλαβε η οικογένεια από τον Δήμο ήταν πως «βάνδαλοι κλέβουν τα καπάκια από τις κολώνες της ΔΕΗ σε πολλές παιδικές χαρές».

