Αρτέμιδα: 9χρονη υπέστη ηλεκτροπληξία από γυμνά καλώδια σε παιδική χαρά – Δείτε φωτογραφίες

Σοκ προκαλεί το περιστατικό που σημειώθηκε στην Αρτέμιδα, όταν ένα 9χρονο κοριτσάκι υπέστη ηλεκτροπληξία αγγίζοντας κατά λάθος γυμνά καλώδια σε κολώνα φωτισμού, μέσα σε παιδική χαρά, την ώρα που περνούσε από δίπλα.

Το συμβάν, σύμφωνα με την ιστοσελίδα rpn.fgr έγινε την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, λίγο πριν σκοτεινιάσει. Την ώρα που το παιδί έπαιζε, ξαφνικά έπεσε το ρεύμα σε όλη την παιδική χαρά. Η μητέρα έτρεξε τρομαγμένη να δει τι είχε συμβεί και βρήκε την κόρη της μουδιασμένη, να κλαίει.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου παρέμεινε το βράδυ και υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας του δεν ενέπνευσε ανησυχία και όλα κύλησαν ομαλά. Την ώρα του ατυχήματος, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ έφτασε στο σημείο και έκοψε το ρεύμα από την παιδική χαρά.

Οι γονείς της 9χρονης πριν από λίγες μέρες κατέθεσαν μήνυση κατ’ αγνώστων, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, η απάντηση που έλαβε η οικογένεια από τον Δήμο ήταν πως «βάνδαλοι κλέβουν τα καπάκια από τις κολώνες της ΔΕΗ σε πολλές παιδικές χαρές».



