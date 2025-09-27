Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης 5-2: Ιστορική πεντάρα των «Ροχιμπλάνκος» στην Βασίλισσα

Η Ατλέτικο πήρε τεράστια νίκη στο παραδοσιακό ντέρμπι της Μαδρίτης κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης με το εντυπωσιακό 5-2, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος, υποχρεώνοντας την παρέα του Κιλιάν Μπαπέ στην πρώτη φετινή ήττα της.

Το ματς ήταν συναρπαστικό με την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε να προηγείται γρήγορα με τον Λε Νορμάν (14′), με τη Ρεάλ όμως να παίρνει στη συνέχεια τον έλεγχο και να κάνει την ανατροπή με τα γκολ των Μπαπέ (25′) και Γκιουλέρ (36′). Η συνέχεια ανήκε αποκλειστικά στους «ροχιμπλάνκος», οι οποίοι έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χούλιαν Αλβαρες, που πέτυχε δύο γκολ έφθασαν στη μεγάλη αυτή νίκη.

Ιστορική νίκη

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε αποθέωσε την πίστη και το ομαδικό πνεύμα της Ατλέτικο Μαδρίτης, μετά τη συγκλονιστική νίκη. Πρόκειται για ιστορική επικράτηση, καθώς ήταν η πρώτη φορά μετά από 75 χρόνια που οι «ροχιμπλάνκος» σημείωσαν πέντε γκολ απέναντι στους «μερένγκες».

«Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο και σήμερα έπρεπε να κάνουμε ένα σπουδαίο παιχνίδι», δήλωσε ο Αργεντινός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας: «Από την αρχή ξέραμε πού μπορούσαμε να χτυπήσουμε. Με αντεπιθέσεις από τα άκρα με τον Νίκο (Γκονθάλεθ), τον (Πάμπλο) Μπάριος, τον Χουλιάν (Άλβαρες), τον Τζουλιάνο (Σιμεόνε)… τραβώντας τους στόπερ εκτός θέσης και αφήνοντας τον (Αλεξάντερ) Σόρλοθ μέσα στην περιοχή για να δημιουργήσει φάσεις. Πιστεύω ότι, πέρα από τα δύο γκολ που δεχτήκαμε, η ομάδα τα πήγε εξαιρετικά».

Η Ατλέτικο μετρούσε μόλις μία νίκη στα πρώτα έξι ματς της σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις, και ο Σιμεόνε, ο οποίος διανύει τον 14ο χρόνο του στον πάγκο του συλλόγου, παραδέχθηκε ότι το αποτέλεσμα είχε έντονο συναισθηματικό βάρος, με τον ίδιο να ξεσπά σε δάκρυα χαράς στον πάγκο στα τελευταία λεπτά.

«Υπάρχουν πολλά συναισθήματα μέσα μου», είπε. «Η σεζόν ξεκίνησε δύσκολα και υπάρχει τεράστια προσπάθεια από πολλούς ανθρώπους που δεν φαίνονται. Είναι κάτι υπέροχο».

Ο τεχνικός των «ροχιμπλάνκος» στάθηκε στην προσήλωση των παικτών του: «Αυτό που ξεχώρισε ήταν η συλλογική δουλειά και η πίστη στο πλάνο μας. Διαβάσαμε καλά το παιχνίδι και οι φίλαθλοί μας είναι πολύ χαρούμενοι, γιατί κερδίσαμε έναν σπουδαίο αντίπαλο που συνήθως δέχεται πολύ λίγα γκολ».

Ο Σιμεόνε αποθέωσε τον Χουλιάν Άλβαρες, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ και ήταν καθοριστικός: «Ο Χουλιάν είναι αφοσιωμένος στην ομάδα και στον σύλλογο, είναι εξαιρετικός. Έχει ταλέντο, δουλεύει σκληρά και συμβάλλει όχι μόνο επιθετικά, αλλά και με την ενέργειά του στο σύνολο. Τον χρειαζόμαστε, πρέπει να τον προσέξουμε και ελπίζω να μείνει για πολλά χρόνια εδώ».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στο δύσκολο ξεκίνημα της χρονιάς και έστειλε μήνυμα υπομονής: «Όταν χάνεις, είναι δύσκολο να μιλήσεις γιατί όλα μοιάζουν με δικαιολογίες. Ήρθαν οκτώ νέοι παίκτες φέτος, επτά πέρυσι… δεν είναι εύκολο να βρεις ρυθμό από την αρχή. Πιστεύω πως αξίζαμε κάτι παραπάνω, αλλά ξεκινήσαμε χωρίς αποτελέσματα. Δεχτήκαμε πολλά γκολ, όμως πιστεύω ότι η ομάδα είναι σε καλό δρόμο. Αν συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να πιστεύουμε στο πλάνο μας, όλα θα πάνε καλά».

Η νίκη αυτή ανέβασε την Ατλέτικο Μαδρίτης στην τέταρτη θέση με 12 βαθμούς, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει στην κορυφή με 18, δύο περισσότερους από την Μπαρτσελόνα, που έχει και παιχνίδι λιγότερο.

Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα και η βαθμολογία της 7ης αγωνιστικής της La Liga:

Τζιρόνα-Εσπανιόλ 0-0

Χετάφε-Λεβάντε 1-1 (57′ Ιγκλέσιας-26′ Ρομέρο)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Μαδρίτης 5-2 (14′ Λε Νορμάν, 45′ Σόρλοτ, 51′ πεν., 63′ Αλβαρες, 90’+ Γκριεζμάν-25′ Μπαπέ, 36′ Γκιουλέρ)

Μαγιόρκα-Αλαβές 27/9

Βιγιαρεάλ-Αθλέτικ Μπιλμπάο 27/9

Ράγιο Βαγεκάνο-Σεβίλη 28/9

Έλτσε-Θέλτα 28/9

Μπαρτσελόνα-Σοσιεδάδ 28/9

Μπέτις-Οσασούνα 28/9

Βαλένθια-Οβιέδο 29/9

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 18 -7αγ.

Μπαρτσελόνα 16

Βιγιαρεάλ 13

Ατλέτικο Μαδρίτης 12 -7αγ.

Εσπανιόλ 12 -7αγ.

Χετάφε 11 -7αγ.

Έλτσε 10

Αθλέτικ Μπιλμπάο 10

Μπέτις 9

Αλαβές 8

Βαλένθια 8

Σεβίλη 7

Οσασούνα 7

Ράγιο Βαγεκάνο 5

Θέλτα 5

Ρεάλ Σοσιεδάδ 5

Λεβάντε 5 -7αγ.

Οβιέδο 3

Τζιρόνα 3 -7αγ.

Μαγιόρκα 2