Συνάντηση Πιερρακάκη – Γιούνκερ: «Κανείς δεν θα πίστευε πριν από χρόνια ότι ένας Έλληνας θα βρισκόταν στο τιμόνι του Eurogroup»

Προσκεκλημένος του προέδρου του Eurogroup και υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, στο άτυπο δείπνο των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης, ήταν χθες ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρώην πρόεδρος του Eurogroup, Ζαν- Κλοντ Γιούνκερ.

Σε μια ιδιαίτερα θερμή συζήτηση, οι υπουργοί Οικονομικών είχαν την ευκαιρία να ακούσουν από πρώτο χέρι τα διδάγματα ενός από τους πολιτικούς που βρέθηκαν στο επίκεντρο των σημαντικότερων ευρωπαϊκών αποφάσεων τις τελευταίες δεκαετίες. Ο Ζαν- Κλοντ Γιούνκερ μοιράστηκε τη γνώση και τη σωρευμένη εμπειρία του, συμβάλλοντας σε έναν ουσιαστικό διάλογο για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη.

Η παρουσία του Ζαν- Κλοντ Γιουύνκερ στο Eurogroup είχε και έναν έντονο συναισθηματικό συμβολισμό. Ο άνθρωπος που ταυτίστηκε όσο λίγοι με τις πιο δύσκολες στιγμές της ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης και που στάθηκε διαχρονικά δίπλα στην Ελλάδα, επέστρεψε για πρώτη φορά σε συνεδρίαση του Eurogroup μετά την αποχώρησή του από την ενεργό ευρωπαϊκή πολιτική.

Οι δηλώσεις Πιερρακάκη – Γιούνκερ

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Ζαν- Κλοντ Γιούνκερ μίλησαν στην κάμερα της ΕΡΤ, σε κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης και συγκίνησης.

Ζαν- Κλοντ Γιούνκερ: Είναι χαρά μου που βρίσκομαι απόψε εδώ. Υπήρξα, νομίζω, για οκτώ χρόνια πρόεδρος του Eurogroup και αυτή είναι η πρώτη φορά, αφότου αποχώρησα από το Eurogroup και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που προσκαλούμαι σε συνεδρίαση του Eurogroup, έστω και άτυπη. Ευχαριστώ τον Κυριάκο, τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών. Είχα πάντοτε μια ιδιαίτερη σχέση με τους Έλληνες υπουργούς Οικονομικών, όχι πάντα την καλύτερη, αλλά πάντως μια ιδιαίτερη σχέση.

Είμαι λοιπόν χαρούμενος, περισσότερο από χαρούμενος, που η Ελλάδα είναι μέλος της ευρωζώνης. Αγωνίστηκα πολύ για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Κανείς δεν θα πίστευε, πριν από χρόνια, ότι θα ερχόταν η ημέρα που ένας Έλληνας υπουργός Οικονομικών θα βρισκόταν στο τιμόνι του Eurogroup. Και τώρα βρίσκεται εκεί. Και χαίρομαι πολύ γι’ αυτό.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Σας ευχαριστώ θερμά. Με την άδειά σας, θα μιλήσω στα ελληνικά, καθώς απευθυνόμαστε στην ελληνική δημόσια τηλεόραση. Όπως είπατε, γνωρίζετε τα πάντα για την Ελλάδα, με εξαίρεση τη γλώσσα. Οπότε θα επαναλάβω στη συνέχεια όσα είπα στα ελληνικά.

Με την ιδιότητά μου ως πρόεδρος του Eurogroup προσκάλεσα τον Ζαν- Κλοντ Γιούνκερ στο άτυπο δείπνο των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης για να συζητήσουμε το σύνολο των προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας και για να αντλήσουμε μαθήματα από τη σοφία του και από τη σωρευτική του εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων σε ιδιαίτερα δύσκολες και απαιτητικές περιόδους.

Για κάθε Ευρωπαίο, ο Ζαν- Κλοντ Γιούνκερ είναι μια πάρα πολύ σπουδαία μορφή πολιτικού, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε μια σειρά από κρίσεις και σε μια σειρά από αποφάσεις που έπρεπε να ληφθούν. Νομίζω όμως ότι μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι για την Ελλάδα ο Ζαν- Κλοντ Γιούνκερ σημαίνει πολλά περισσότερα. Διότι είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος, μέσα από τους ρόλους του, είτε ως πρόεδρος του Eurogroup, είτε ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πίστεψε στην Ελλάδα σε μια στιγμή και σε μια συγκυρία όπου ελάχιστοι, έως και κανείς άλλος, δεν το έκανε.

Η ιστορία τον δικαίωσε. Είμαστε εδώ γιατί η ιστορία τον δικαίωσε. Η Ελλάδα υπερέβη την κρίση, γύρισε στην ανάκαμψη, κατάφερε να κατακτήσει πολλά. Είναι σήμερα στο τραπέζι των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Και νομίζω ότι μιλάω για όλους τους Έλληνες, λέγοντας ότι ο Ζαν- Κλοντ Γιούνκερ έχει μια πολύ ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας.