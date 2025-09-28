Πάτρα: Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων έξω από Γυμνάσιο – Διέφυγαν με πατίνια

Συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου (27/9) έξω από το 12ο Γυμνάσιο Πατρών, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τέσσερις ανήλικοι, περίπου 15 ετών, επιτέθηκαν σε έναν συνομήλικό τους κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Μετά το περιστατικό, οι φερόμενοι ως δράστες έσπευσαν να φύγουν από το σημείο χρησιμοποιώντας πατίνια, πριν προλάβουν να φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει αναζητήσεις για τον εντοπισμό τους, ενώ παράλληλα εξετάζει τις καταθέσεις των μαρτύρων και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της συμπλοκής και να ταυτοποιηθούν οι ανήλικοι.