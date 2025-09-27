Λέσβος: Φωτιά στην περιοχή του κάστρου στα Τσαμάκια

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή του κάστρου Μυτιλήνης στα Τσαμάκια, στην Λέσβο.

Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.