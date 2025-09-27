Λέσβος: Φωτιά στην περιοχή του κάστρου στα Τσαμάκια Σήφης Γαρυφαλάκης 22:50, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 κοινωνία Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή του κάστρου Μυτιλήνης στα Τσαμάκια, στην Λέσβο. Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. 