Λέσβος: Φωτιά στην περιοχή του κάστρου στα Τσαμάκια

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Λέσβος: Φωτιά στην περιοχή του κάστρου στα Τσαμάκια

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή του κάστρου Μυτιλήνης στα Τσαμάκια, στην Λέσβο.

Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

21 φορές τον μήνα φέρνουν την ευτυχία και προστατεύουν από τον καρκίνο – Τι έδειξε μελέτη

Μαντηλάκια ντεμακιγιάζ και άλλα 3 προϊόντα που δερματολόγος δεν θα χρησιμοποιούσε ποτέ γιατί μπορεί να καταστρέψουν το δέρμ...

Μηνιαίο επίδομα στέγασης: Τα ποσά, οι προϋποθέσεις και ποιοι μένουν εκτός

ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα απασχόλησης για 10.000 άνεργες μητέρες – Τι θα προβλέπει

Η Microsoft κόβει την πρόσβαση σε τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για την παρακολούθηση Παλαιστινίων

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
23:03 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Αιματηρή συμπλοκή στην Μεταμόρφωση: Κρατούν κλειστά τα στόματά τους οι τραυματίες – Το χρονικό, τα βίντεο ντοκουμέντα και οι μαρτυρίες

Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9) στη Μεταμόρφωση, κοντά σε χώρο ...
22:22 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Αρτέμιδα: «Μου είπε ότι είχε μουδιάσει» λέει η μητέρα της 9χρονης που υπέστη ηλεκτροπληξία από «γυμνά» καλώδια σε παιδική χαρά

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν πριν απο μερικές ημέρες στην Αρτέμιδα, όταν ένα 9χρονο κοριτσάκι υ...
21:40 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας σε Δήμα: «Eντελώς αποπροσανατολιστική η αναφορά στο ύψος του μισθού μας»

Η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας απάντησε στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρ...
20:18 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Καιρός: Aναβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, «προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες» – Ήχησε το 112 σε Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε από την ΕΜΥ την Παρασκευή (26/9), αναβαθμίστ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης