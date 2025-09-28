Πάτρα: Γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της στην προσπάθειά της να… σπρώξει το αυτοκίνητό της

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πάτρα: Γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της στην προσπάθειά της να… σπρώξει το αυτοκίνητό της

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα του Σαββάτου (27/9) στην Πάτρα, όταν ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε μία γυναίκα ακινητοποιήθηκε στην οδό Ηρακλέους. Η οδηγός κατέβηκε από το όχημα και προσπάθησε να το σπρώξει για να το μετακινήσει.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα dete.gr, από την έντονη προσπάθεια η γυναίκα κουράστηκε και έχασε τις αισθήσεις της, με αποτέλεσμα να σωριαστεί στο έδαφος. Περαστικοί που βρίσκονταν στο σημείο νόμιζαν αρχικά ότι είχε σημειωθεί τροχαίο και ότι η γυναίκα είχε παρασυρθεί από το όχημα.

Λίγη ώρα αργότερα κλήθηκαν άμεσα στο σημείο το ΕΚΑΒ, η Αστυνομία και η Πυροσβεστική για να προσφέρουν βοήθεια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

21 φορές τον μήνα φέρνουν την ευτυχία και προστατεύουν από τον καρκίνο – Τι έδειξε μελέτη

Μαντηλάκια ντεμακιγιάζ και άλλα 3 προϊόντα που δερματολόγος δεν θα χρησιμοποιούσε ποτέ γιατί μπορεί να καταστρέψουν το δέρμ...

Μηνιαίο επίδομα στέγασης: Τα ποσά, οι προϋποθέσεις και ποιοι μένουν εκτός

ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα απασχόλησης για 10.000 άνεργες μητέρες – Τι θα προβλέπει

Η Microsoft κόβει την πρόσβαση σε τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για την παρακολούθηση Παλαιστινίων

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
00:25 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Καιρός: Aναβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Ήχησε το 112 σε Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο, δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας

Ο καιρός επιδεινώνεται από το βράδυ του Σαββάτου, με έντονες βροχές και καταιγίδες να πλήττουν...
00:10 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Πάτρα: Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων έξω από Γυμνάσιο – Διέφυγαν με πατίνια

Συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου (27/9) έξω από το 12ο Γυμνάσ...
23:03 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Αιματηρή συμπλοκή στην Μεταμόρφωση: Κρατούν κλειστά τα στόματά τους οι τραυματίες – Το χρονικό, τα βίντεο ντοκουμέντα και οι μαρτυρίες

Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9) στη Μεταμόρφωση, κοντά σε χώρο ...
22:50 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Λέσβος: Φωτιά στην περιοχή του κάστρου στα Τσαμάκια

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή του κάστρου Μυτιλήνης στα Τσαμάκια, στην Λέσβο. Στο σ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης