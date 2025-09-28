Πάτρα: Γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της στην προσπάθειά της να… σπρώξει το αυτοκίνητό της

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα του Σαββάτου (27/9) στην Πάτρα, όταν ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε μία γυναίκα ακινητοποιήθηκε στην οδό Ηρακλέους. Η οδηγός κατέβηκε από το όχημα και προσπάθησε να το σπρώξει για να το μετακινήσει.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα dete.gr, από την έντονη προσπάθεια η γυναίκα κουράστηκε και έχασε τις αισθήσεις της, με αποτέλεσμα να σωριαστεί στο έδαφος. Περαστικοί που βρίσκονταν στο σημείο νόμιζαν αρχικά ότι είχε σημειωθεί τροχαίο και ότι η γυναίκα είχε παρασυρθεί από το όχημα.

Λίγη ώρα αργότερα κλήθηκαν άμεσα στο σημείο το ΕΚΑΒ, η Αστυνομία και η Πυροσβεστική για να προσφέρουν βοήθεια.