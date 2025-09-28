Ο Ηλίας Δρούλιας από τους Droulias Brothers παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Μαρία Μπιμπή – Δείτε φωτογραφίες

Ο Ηλίας Δρούλιας από τους Droulias Brothers παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Μαρία Μπιμπή – Δείτε φωτογραφίες

Ο Ηλίας Δρούλιας από τους «Droulias Brothers» παντρεύτηκε το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου την εκλεκτή της καρδιάς του, τη Μαρία Μπιμπή, σε μια ημέρα γεμάτη χαρά και συγκίνηση. Η τελετή έγινε σε ένα όμορφο κτήμα στην Κερατέα, όπου συγγενείς και φίλοι βρέθηκαν στο πλευρό του ζευγαριού για να γιορτάσουν μαζί τους αυτό το σημαντικό γεγονός.

Τα στιγμιότυπα από τον γάμο του Ηλία Δρούλια και της Μαρίας Μπιμπή

Η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή, με τον αδελφό του γαμπρού, Κωνσταντίνο Δρούλια, αλλά και αρκετούς καλεσμένους να μοιράζονται στα social media στιγμές από την προετοιμασία έως και το γλέντι που ακολούθησε.

Οι παραδοσιακοί χοροί και το κέφι της οικογένειας κυριάρχησαν στην όμορφη βραδιά, αφήνοντας σε όλους τις καλύτερες αναμνήσεις.

Ο γαμπρός φόρεσε κλασικό κοστούμι με παπιγιόν, ενώ η νύφη εντυπωσίασε με το λευκό της νυφικό σε ίσια γραμμή, διακοσμημένο με λεπτά κεντήματα και πέπλο.

Ποια είναι η γυναίκα που έκλεψε την καρδιά του Ηλία Δρούλια

Η Μαρία Μπιμπή, η γυναίκα που έκλεψε την καρδιά του Ηλία Δρούλια, είναι επιχειρηματίας και δραστηριοποιείται στον χώρο της αισθητικής. Οι δυο τους γνωρίστηκαν πριν από έξι χρόνια σε παραλία της Μυκόνου, τόπου καταγωγής του καλλιτέχνη, την οποία εκείνος επισκέπτεται συχνά.

Η πρόταση γάμου έγινε τον Ιανουάριο του 2024, κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στην Αράχωβα, με το ζευγάρι να έχει μοιραστεί στα social media φωτογραφίες από εκείνες τις στιγμές.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maria Bibi (@mpimpimaria)

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maria Bibi (@mpimpimaria)

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maria Bibi (@mpimpimaria)

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Hlias Droulias (@hliasdroulias_)

Ο γάμος τους σφράγισε μια πορεία χρόνων και γιορτάστηκε με αγάπη, χαμόγελα και την παρουσία των αγαπημένων τους ανθρώπων.

02:40 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

