Κίνδυνος έκρηξης από διαρροή καυσίμων στο ρωσικό υποβρύχιο «Νοβοροσίσκ» – Ενδέχεται να βρίσκεται στη Μεσόγειο

Συναγερμό έχουν σημάνει οι πληροφορίες για «κίνδυνο έκρηξης» στο ρωσικό υποβρύχιο «Νοβοροσίσκ», το οποίο είναι ικανό να μεταφέρει πυρηνικούς πυραύλους. Το κανάλι VChK-OGPU, που «ειδικεύεται» σε διαρροές από τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας, μετέδωσε ότι «το πλήρωμα ίσως να μην έχει άλλη επιλογή από το να αρχίσει την άντληση καυσίμων από το αμπάρι στη θάλασσα».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το υποβρύχιο φέρεται να βρίσκεται στη Μεσόγειο Θάλασσα και να κινείται προς το Γιβραλτάρ. Τον περασμένο Ιούλιο είχε εντοπιστεί από το βρετανικό ναυτικό να περνά από τη Βόρεια Θάλασσα και τη Μάγχη, γεγονός που είχε προκαλέσει κινητοποίηση.

Την ίδια ώρα, η Daily Mail υπενθυμίζει ότι το Βασιλικό Ναυτικό εντείνει τις περιπολίες του για να αποτρέψει τυχόν παραβιάσεις, καθώς υπάρχουν ανησυχίες ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν χρησιμοποιεί τον «σκιώδη στόλο» για υβριδικές επιθέσεις.

Το «Νοβοροσίσκ» ανήκει στον στόλο της Μαύρης Θάλασσας, διαθέτει πλήρωμα 52 ατόμων και έχει τη δυνατότητα να παραμένει κάτω από το νερό για έως και 45 ημέρες σε κάθε αποστολή. Δεν θεωρείται ότι έχει εμπλακεί στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, ωστόσο το Κίεβο είχε ανακοινώσει τον Αύγουστο του 2024 ότι βύθισε «το αδελφό υποβρύχιο» Ροστόφ.

