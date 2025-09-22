Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Η Καταδίωξη, ένα καθηλωτικό θρίλερ γεμάτο αγωνία από τον παγκοσμίως αναγνωρισμένο συγγραφέα Rick Mofina

Σε αυτό το μυθιστόρημα ο συγγραφέας συστήνει τον Ρέι Ουάιτ, έναν βετεράνο δημοσιογράφο που πασχίζει να ορθοποδήσει μετά την τραγική απώλεια της συζύγου του και του γιου του ενώ ψάχνει απαντήσεις στα αστυνομικά ρεπορτάζ που καλύπτει.

Πεζοπόροι βρίσκουν ένα ψυχικά τραυματισμένο αγόρι να περιπλανιέται σε μια απόμερη γωνιά των ορέων Αντιρόντακ της Νέας Υόρκης. Ακολουθώντας τα βήματά του σε ένα ξυλόσπιτο, κάνουν μια τρομακτική ανακάλυψη που οδηγεί σε μια έρευνα στην οποία συμμετέχει ο αστυνομικός δημοσιογράφος Ρέι Ουάιτ και η ειδική πράκτορας του FBI Τζιλ ΜακΝτέιντ.

Ο Ουάιτ πηγαίνει να καλύψει μια ανατριχιαστική υπόθεση, ενώ τον στοιχειώνει ακόμα, μετά από χρόνια, η απώλεια του γιου του και της γυναίκας του.

Η ΜακΝτέιντ και ο Ουάιτ δίνουν μάχη με τον χρόνο για να μάθουν την αλήθεια πίσω από ένα από τα πιο εξωφρενικά εγκλήματα στην ιστορία της βόρειας Νέας Υόρκης. Ταυτόχρονα, παλεύουν με τη φρικτή συνειδητοποίηση ότι το τερατώδες συμβάν συνδέεται με τους ίδιους.

