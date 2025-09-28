Καιρός: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας σήμερα – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Η χώρα μπήκε από το βράδυ του Σαββάτου σε φάση έντονης κακοκαιρίας, με πυκνές νεφώσεις, βροχές και ισχυρές καταιγίδες. Η ΕΜΥ αναβάθμισε το δελτίο επιδείνωσης σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, ενώ το 112 έστειλε προειδοποιητικά μηνύματα σε δέκα περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και του Ιονίου, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, τα ισχυρά φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι και το βράδυ. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα επηρεάσουν το Ιόνιο – και πιο συγκεκριμένα τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη και τη Λευκάδα – καθώς και την Αιτωλοακαρνανία, τη Δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και τις νότιες περιοχές της Ηπείρου, δηλαδή τους νομούς Άρτας και Πρέβεζας. Στα δυτικά οι βροχές θα είναι πιο έντονες, με τα φαινόμενα να παραμένουν κατά τόπους ισχυρά μέχρι το βράδυ. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται νεφώσεις, τοπικά αυξημένες, με βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά, που από το μεσημέρι θα ενταθούν στην κεντρική Στερεά και στα δυτικά τμήματα της Θεσσαλίας.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί-νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ μέχρι το απόγευμα. Στα ανατολικά θα επικρατούν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, τουλάχιστον κατά τις πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στις περισσότερες περιοχές δεν θα ξεπεράσει τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ μόνο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς.

Ήχησε το 112 σε Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο

Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της Δυτικής Ελλάδας των νησιών του Ιονίου, ενόψει της κακοκαιρίας.

Συγκεκριμένα το μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της Ζακύνθου, της Κεφαλονιάς, της Ιθάκης, της Λευκάδας, της Αιτωλοακαρνανίας, της Αχαΐας, της Ηλείας, της Μεσσηνίας, της Άρτας και της Πρέβεζας.

«Προειδοποίηση για εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στην περιοχή σας από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 27/09/2025 έως τις βραδινές ώρες της Κυριακής 28/09/2025. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

Οι προγνώσεις των μετεωρολόγων

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ANT1, Τάσο Αρνιακό, βροχές και ισχυρές καταιγίδες θα επηρεάσουν αρχικά το Νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο, κυρίως τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη, την Ηλεία, την Αχαΐα και τη Μεσσηνία, αλλά και περιοχές όπως η Λευκάδα και η Αιτωλοακαρνανία. Σταδιακά, τα φαινόμενα θα κινηθούν ανατολικά και θα επηρεάσουν την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, το Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, μαζί με την Αττική.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί στα δυτικά με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 4 με 5 μποφόρ, που το πρωί στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές. Εξαίρεση θα αποτελέσουν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 27 βαθμούς.

Στην Αττική ο καιρός θα ξεκινήσει με νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν όσο περνά η μέρα, φέρνοντας τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ, στα ανοιχτά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς.

Αντίστοιχη εικόνα αναμένεται και στη Θεσσαλονίκη, με συννεφιά που θα ενταθεί, τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην ορεινή ζώνη γύρω από την πόλη. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί, ενώ στον Θερμαϊκό θα πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του αναφέρθηκε στη μεταβολή του καιρού προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές «σε δυτική Ελλάδα από το απόγευμα του Σαββάτου και την Κυριακή, κυρίως σε Νομούς Μεσσηνίας Ηλείας και Αχαίας.

Προσοχή σε δυτική Στερεά καθώς και σε Ζάκυνθο Κεφαλονιά.

Η Αθήνα δεν επηρεάζεται σημαντικά – Ίσως και καθόλου. Γεγονός είναι ότι από Κυριακή και μετά ο καιρός θα είναι φθινοπωρινός.

Οι θερμοκρασίες σε πτώση κατά 5 περίπου βαθμούς και η αίσθηση του κρύου θα είναι πιο έντονη καθώς θα πνέουν ισχυροί βοριάδες».

Μεταβολή του καιρού και προσοχή σε δυτική Ελλάδα από το απόγευμα του Σαββάτου και την Κυριακή, κυρίως σε Νομούς Μεσσηνίας Ηλείας και Αχαίας. Προσοχή σε δυτική Στερεά καθώς και σε Ζάκυνθο Κεφαλονιά . Η Αθήνα δεν επηρεάζεται σημαντικά – Ίσως και καθόλου . Γεγονός είναι οτι από… pic.twitter.com/APjoCFWk8C — Theodoros Kolydas (@KolydasT) September 25, 2025

Ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτησή του σχετικά με την κακοκαιρία που πλησιάζει τη χώρα από τα δυτικά, κάνει λόγο «για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα».

Όπως τονίζει «θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή από την Κυριακή 28/9 τα ξημερώματα μέχρι το απόγευμα της ίδιας ημέρας σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, διότι η κακοκαιρία παρουσιάζει εμμονή με ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες για αρκετές ώρες στις περιοχές αυτές, με αποτέλεσμα να πέσουν αρκετοί τόνοι νερό».

«Ευελπιστώ το περισσότερο νερό να πέσει στη θάλασσα, διότι τα 100mm (ίσως και περισσότερο) νερού είναι ποσότητα που πέφτει σε 2-3 μήνες στις περιοχές αυτές», καταλήγει.

“Σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα δίνουν τα μοντέλα…”

Καλό μεσημέρι!

⚠️Μεγάλη προσοχή χρειάζεται από την Κυριακή… Δημοσιεύτηκε από Γιώργος Τσατραφύλλιας στις Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Οι περιοχές που θα επηρεάσει η κακοκαιρία

Χάρτη με τις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο από την κακοκαιρία έδωσε στη δημοσιότητα ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος. Στο χάρτη αποτυπώνονται τα σημεία όπου τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα την Κυριακή, ημέρα που, σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα σηματοδοτήσει την κορύφωση της κακοκαιρίας η οποία κινείται από τη νότια Ιταλία προς τη χώρα μας.

Η ανάλυση του μετεωρολόγου δείχνει πως στο επίκεντρο των ισχυρών φαινομένων θα βρεθεί το κεντρικό Ιόνιο, με ιδιαίτερη έμφαση στη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Παράλληλα, μεγάλα προβλήματα αναμένονται και στη δυτική ηπειρωτική χώρα, κυρίως στην Αιτωλοακαρνανία, την Αχαΐα και την Ηλεία.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται μέχρι και το βράδυ στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Αρτας και Πρέβεζας).

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στα δυτικά βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι και το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στις υπόλοπες περιοχές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά, που από το μεσημέρι στην κεντρική Στερεά και στα δυτικά τμήματα της Θεσσαλίας θα ενταθούν.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο μέχρι και τις πρωινές ώρες 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς και μόνο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στη Μακεδονία όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία , τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Αρτας και Πρέβεζας) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, που από το μεσημέρι στην κεντρική Στερεά και στα δυτικά τμήματα της Θεσσαλίας θα ενταθούν.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 και το πρωί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το βράδυ στα δυτικά τμήματα των Κυκλάδων και της Κρήτης θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στις Κυκλάδες το πρωί τοπικά 6 μποφόρ. Εξασθένηση των ανέμων από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος και από το απόγευμα αραιές νεφώσεις. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα βόρεια το πρωί τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 25 και στα Δωδεκάνησα έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 και το πρωί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το πρωί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-09-2025

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τα νότια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 23 βαθμούς και μόνο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-09-2025

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές μέχρι το βράδυ.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 01-10-2025

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 02-10-2025

Νεφώσεις οι οποίες γρήγορα από τα δυτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα. Εξαιρούνται η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα στα οποία οι νεφώσεις θα είναι παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και σταδιακά θα στραφούν σε βορειοδυτικους 5 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο βορειοανατολικοί 6 μποφόρ με σταδιακή ενίσχυση σε νότιους νοτιοανατολικούς 5 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο σε ανατολικούς βορειοανατολικούς 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα βόρεια.

Σε ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία – Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη

και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr