Αλγερία: Πέντε νεκροί, ανάμεσά τους τρία παιδιά, εξαιτίας πλημμυρών

Αλγερία: Πέντε νεκροί, ανάμεσά τους τρία παιδιά, εξαιτίας πλημμυρών

Πέντε νεκροί, ανάμεσά τους τρία παιδιά, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των πλημμυρών που προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν πολλές επαρχίες της Αλγερίας, όπως ανακοίνωσε χθες Σάββατο η υπηρεσία πολιτικής προστασίας στην αφρικανική χώρα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των αλγερινών αρχών, εντοπίστηκε νεκρό ένα νήπιο 2 ετών, που «είχε παρασυρθεί από χείμαρρο στην περιοχή του φράγματος Ουμ Ενταρού στην επαρχία Τζέλφα», 300 χιλιόμετρα νότια του Αλγερίου. Εντοπίστηκαν επίσης νεκρά δύο παιδιά, ηλικίας 3 και 5 ετών, σε πάρκο της Σίντι Αΐσα, στην επαρχία Εμσιλά (230 χλμ νότια του Αλγερίου).

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας αναφέρεται ότι βρέθηκε πτώμα στην περιοχή Γουάντι Φρίτις, όπου χείμαρρος είχε παρασύρει αυτοκίνητο με δύο επιβαίνοντες. Άλλος ένας νεκρός «εντοπίστηκε και ανασύρθηκε περίπου 30 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο».

Η μετεωρολογική υπηρεσία είχε εκδώσει προειδοποίηση για ισχυρή βροχόπτωση έως και 15 χιλιοστών στην ανατολική Αλγερία – ιδίως σε Κωνσταντίνη, Σετίφ και Σουκ Αχράς – καθώς και νοτιότερα στις επαρχίες Μεσίλα και Τζέλφα.

