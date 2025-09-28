Η Σελένα Γκόμεζ παντρεύτηκε τον Μπένι Μπλάνκο σε μια τελετή γεμάτη αστέρια

Η Σελένα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο είπαν επίσημα «I do» σε μια οικεία, γεμάτη αστέρια γαμήλια τελετή στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια, το βράδυ του Σαββάτου (27/9).

Η Γκόμεζ, η οποία αρραβωνιάστηκε τον Μπλάνκο τον Δεκέμβριο του 2024, δημοσίευσε την είδηση του γάμου τους στο Instagram με μια σειρά από συγκινητικές φωτογραφίες και βίντεο, με τη λεζάντα «9.27.25».

Οι νεόνυμφοι φωτογραφήθηκαν αγκαλιασμένοι με αγάπη, με την Γκόμεζ να λάμπει φορώντας ένα κομψό, χειροποίητο σατέν νυφικό με ντεκολτέ και κέντημα, και τον Μπλάνκο να φοράει ένα κλασικό μαύρο σμόκιν και παπιγιόν. Και οι δύο ήταν ντυμένοι με Ralph Lauren.

Μερικές φωτογραφίες έδειχναν την Γκόμεζ να κρατάει σφιχτά την απλή ανθοδέσμη με τα κρίνα, ενώ ένα βίντεο κατέγραψε τη νύφη και τον γαμπρό να χοροπηδούν χέρι-χέρι σε ένα καταπράσινο χωράφι, χαμογελώντας καθώς κοίταζαν πίσω στην κάμερα.

Ένα άλλο βίντεο έδειχνε την Γκόμεζ να φτιάχνει το μαύρο παπιγιόν του νέου της συζύγου προτού το ζευγάρι κοιτάξει ο ένας τον άλλον στα μάτια και φιληθεί.

Ενώ οι διασημότητες συνέρρευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να συγχαρούν το ζευγάρι, ο Blanco σχολίασε: «Η γυναίκα μου στην πραγματική ζωή».

Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους γάμου στο καταπράσινο φυτώριο Sea Crest, περιτριγυρισμένο από περίπου 170 μέλη της οικογένειας και φίλους τους, σύμφωνα με τη Vogue.

Στην εκδήλωση, στην οποία παρευρέθηκαν πολλοί αστέρες, ξεχώρισαν οι Taylor Swift, Paul Rudd, Ashley Park και οι συμπρωταγωνιστές της Gomez στο “Only Murders in the Building”, Martin Short και Steve Martin. Παρόντες ήταν επίσης η Paris Hilton, ο Ed Sheeran, η Ashley Park και ο συμπρωταγωνιστής της νύφης στο “Wizards of Waverly Place”, David Henrie.