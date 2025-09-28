Lady Gaga: Οι ξεχωριστές ευχές στον Μάικλ Πολάνσκι για τα γενέθλιά του – «Είμαι τόσο περήφανη για σένα κάθε μέρα»

Η Lady Gaga δεν διστάζει να δείχνει ανοιχτά τον έρωτά της για τον Μάικλ Πολάνσκι και το έκανε ξανά με αφορμή τα γενέθλιά του. Η διάσημη ποπ σταρ μοιράστηκε μέσα από τα social media τρυφερές στιγμές τους, στέλνοντας παράλληλα ένα πολύ ρομαντικό μήνυμα.

Ο επιχειρηματίας γιόρτασε τα 42α γενέθλιά του, με τη Lady Gaga να του εύχεται δημόσια μέσω Instagram. Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2019 και, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, προχώρησε σε αρραβώνα τον Απρίλιο του 2024.

Η τραγουδίστρια έγραψε χαρακτηριστικά: «Χρόνια πολλά στον γλυκό μου. Ελπίζω τα 42 να είναι η καλύτερη χρονιά σου. Έχεις κάνει τόσα πολλά στα 42 σου χρόνια. Είμαι τόσο περήφανη για σένα κάθε μέρα και τόσο ευγνώμων για αυτή τη μέρα που ήρθες στον κόσμο. Ήταν η πιο ξεχωριστή μέρα. Αυτή είναι η αγαπημένη μου μέρα του χρόνου! Μια σχεδόν βροχερή μέρα, ένας μεγάλος περίπατος, με φόντο ένα γλυκό χαμόγελο γενεθλίων, πολύ γέλιο και κέικ με σάλτσα σοκολάτας. Ακόμα και αυτή η κατσίκα ξέρει πόσο χαρούμενη μέρα είναι τα γενέθλιά σου για μένα. Σε αγαπώ».

Δείτε τις φωτογραφίες που μοιράστηκε από τα γενέθλια του Μάικλ Πολάνσκι:

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lady Gaga (@ladygaga)

