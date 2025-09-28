Αθήνα: Φωτιά σε χώρο ξενοδοχείου επί της οδού Μάγερ – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο, απομάκρυνση ατόμων μέσω του κλιμακοστασίου

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής (28/9) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, όταν δέχθηκε κλήση για φωτιά που ξέσπασε σε χώρο ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο ξενοδοχείου επί της οδού Μάγερ, με την κινητοποίηση των αρχών να είναι άμεση. Στο σημείο έσπευσαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της.

Την ίδια ώρα, με τη βοήθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων, αρκετά άτομα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το κτίριο μέσω του κλιμακοστασίου, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ζωή τους.