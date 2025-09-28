Άγγελος Μπράτης για Βίκυ Καγιά: «Έχουμε καιρό να μιλήσουμε» – Τι απάντησε για τον γάμο της Ηλιάνας Παπαγεωργίου;

Ο Άγγελος Μπράτης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» του Open, λίγο μετά την πρεμιέρα της νέας σεζόν του GNTM. Ο γνωστός σχεδιαστής αναφέρθηκε στο ριάλιτι, στη συνεργασία με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, αλλά και στη σχέση του με τη Βίκυ Καγιά.

Ο ίδιος εξέφρασε τη χαρά του για την επιστροφή στο παιχνίδι μόδας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το GNTM είναι σπίτι μου! Είναι η πέμπτη χρονιά για μένα! Τα παιδιά είναι πάρα πολύ όμορφα κι έχουν πολύ ωραίους χαρακτήρες. Στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου ταιριάζει πολύ το GNTM. Γενικά μιλάμε με τη Βίκυ, αλλά τώρα έχουμε καιρό να μιλήσουμε».

Στη συνέχεια ρωτήθηκε για τον γάμο της Ηλιάνας Παπαγεωργίου και απάντησε: «Δεν έχουμε μιλήσει για το νυφικό της, δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία γάμου».

Όσο για τη Βίκυ Καγιά, ο Άγγελος Μπράτης σχολίασε: «Η Βίκυ που είναι τελικά; Την ψάξατε, την βρήκατε; Έχουμε καιρό να μιλήσουμε, αλλά μιλάμε γενικά. Η κριτική επιτροπή είναι πολύ ωραία».