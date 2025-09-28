Άγγελος Μπράτης για Βίκυ Καγιά: «Έχουμε καιρό να μιλήσουμε» – Τι απάντησε για τον γάμο της Ηλιάνας Παπαγεωργίου;

Enikos Newsroom

lifestyle

Άγγελος Μπράτης για Βίκυ Καγιά: «Έχουμε καιρό να μιλήσουμε» – Τι απάντησε για τον γάμο της Ηλιάνας Παπαγεωργίου;

Ο Άγγελος Μπράτης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» του Open, λίγο μετά την πρεμιέρα της νέας σεζόν του GNTM. Ο γνωστός σχεδιαστής αναφέρθηκε στο ριάλιτι, στη συνεργασία με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, αλλά και στη σχέση του με τη Βίκυ Καγιά.

Ο ίδιος εξέφρασε τη χαρά του για την επιστροφή στο παιχνίδι μόδας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το GNTM είναι σπίτι μου! Είναι η πέμπτη χρονιά για μένα! Τα παιδιά είναι πάρα πολύ όμορφα κι έχουν πολύ ωραίους χαρακτήρες. Στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου ταιριάζει πολύ το GNTM. Γενικά μιλάμε με τη Βίκυ, αλλά τώρα έχουμε καιρό να μιλήσουμε».

Στη συνέχεια ρωτήθηκε για τον γάμο της Ηλιάνας Παπαγεωργίου και απάντησε: «Δεν έχουμε μιλήσει για το νυφικό της, δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία γάμου».

Όσο για τη Βίκυ Καγιά, ο Άγγελος Μπράτης σχολίασε: «Η Βίκυ που είναι τελικά; Την ψάξατε, την βρήκατε; Έχουμε καιρό να μιλήσουμε, αλλά μιλάμε γενικά. Η κριτική επιτροπή είναι πολύ ωραία».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

21 φορές τον μήνα φέρνουν την ευτυχία και προστατεύουν από τον καρκίνο – Τι έδειξε μελέτη

Μαντηλάκια ντεμακιγιάζ και άλλα 3 προϊόντα που δερματολόγος δεν θα χρησιμοποιούσε ποτέ γιατί μπορεί να καταστρέψουν το δέρμ...

Μηνιαίο επίδομα στέγασης: Τα ποσά, οι προϋποθέσεις και ποιοι μένουν εκτός

ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα απασχόλησης για 10.000 άνεργες μητέρες – Τι θα προβλέπει

Η Microsoft κόβει την πρόσβαση σε τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για την παρακολούθηση Παλαιστινίων

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
02:40 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Γρηγόρης Μόργκαν – Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές τους στα Χανιά – «Το πρώτο μας αληθινό ταξίδι ως οικογένεια»

Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, ο Γρηγόρης Μόργκαν μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια ...
01:55 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Ηλίας Δρούλιας από τους Droulias Brothers παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Μαρία Μπιμπή – Δείτε φωτογραφίες

Ο Ηλίας Δρούλιας από τους «Droulias Brothers» παντρεύτηκε το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου την εκλεκτ...
20:43 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Μάρτυρας Κατηγορίας: Επιστρέφει για 3η σεζόν με τον Γιάννη Βούρο στον ρόλο του δαιμόνιου ποινικολόγου

Το πολυβραβευμένο δικαστικό αριστούργημα της Άγκαθα Κρίστι, ένα από τα πιο συναρπαστικά θρίλερ...
17:56 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Πρίγκιπας Χάρι: «Σκοπεύουν να σαμποτάρουν οποιαδήποτε συμφιλίωση με τον πατέρα του», λέει εκπρόσωπός του

Έντονα αντέδρασε ο πρίγκιπας Χάρι σε δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Sun και άφησε να ενν...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης