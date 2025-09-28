Νίκη: Διέγραψε οριστικά από το μητρώο μελών τον βουλευτή, Νίκο Βρεττό

Ο βουλευτής Νίκος Βρεττός καθαιρέθηκε από όλες τις επιτροπές της Βουλής στις οποίες συμμετείχε ως εκπρόσωπος της «Νίκης», η οποία πλέον μένει με οκτώ βουλευτές. Η διαγραφή του από το μητρώο μελών του κόμματος έρχεται μετά τη δημόσια παραδοχή του, πριν από λίγες ημέρες, ότι στήριξε για πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τον Ανδρέα Νικολόπουλο και την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, σε αντίθεση με τη βούληση του κόμματός του.

«Νίκη» – Η ανακοίνωση για τη διαγραφή του Νίκου Βρεττού

«Με απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας και Τήρησης του Καταστατικού του Δημοκρατικού Πατριωτικού Λαϊκού Κινήματος “ΝΙΚΗ”, ο βουλευτής Β3΄ Νοτίου Τομέα Αθηνών, Νικόλαος Βρεττός, διαγράφεται οριστικά από το μητρώο μελών του Κινήματος και από κάθε θέση ευθύνης εντός αυτού.

Υπενθυμίζεται ότι ο λόγος της παραπομπής του κ. Βρεττού στην Επιτροπή Δεοντολογίας ήταν η αυθαίρετη πρωτοβουλία του να υπερψηφίσει, ως πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την πρόταση της ΝΔ.

Η διαφοροποίησή του από τη γραμμή της “ΝΙΚΗΣ”, αλλά και οι σχετικές επεξηγηματικές δηλώσεις του ότι το έκανε “γιατί η ΝΔ έχει το δικαίωμα να εκλέγει τον πρόεδρο της Επιτροπής”, είναι ενέργειες μη ανεκτές και καθολικά απορριπτέες από το Κίνημα, ιδιαίτερα σε ένα ζήτημα όπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο αποτελεί έγκλημα κατά της Πατρίδας μας.»