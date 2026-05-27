Βίντεο της ΚΝΕ για τον Τσίπρα και το νέο κόμμα: «Το σκέφτεσαι, σκάει η αστυνομία – Για να μάθετε τις θέσεις του καλέστε το 100»

Ιδιαίτερα πολιτικά αντανακλαστικά επιδεικνύει η ΚΝΕ, καθώς μετά την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο και – κυρίως – μετά τη γνωστοποίηση του ονόματος του νέου πολιτικού φορέα, η νεολαία του ΚΚΕ δημιούργησε ένα βίντεο στο οποίο τρολάρει το νέο εγχείρημα.

Το βίντεο ξεκινά με τη στιγμή που το κοριτσάκι δίνει τον φάκελο με το όνομα του κόμματος στον Αλέξη Τσίπρα. Μόλις ο κ. Τσίπρας το ανοίγει, εμφανίζονται αποσπάσματα ομιλιών και στιγμές του, ενώ ήταν ο ίδιος πρωθυπουργός. Ανάμεσά τους, το “διαβολικά καλός” για τον Τραμπ και η αναφορά στη Χρυσή Αυγή και τους ψηφοφόρους της.

Η ΚΝΕ αναφέρει επίσης, πως αποδεικνύει ότι η ίδια η φυσιογνωμία και το επιτελείο του κόμματος Τσίπρα παραπέμπει στην “Ελληνική Αστυνομία”.

Σε συνοδευτικό κείμενο αναφέρει:

«Κάθε άλλος συνειρμός είναι ασυμβίβαστος και με τα πεπραγμένα του κ. Τσίπρα, αλλά και με το δεξί του χέρι, Ν. Μαραντζίδη, που έκανε καριέρα αφορίζοντας το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ, ξεπλένοντας τα Τάγματα Ασφαλείας κ.λπ.»

Στο βίντεο ακούγεται το γνωστό ρεμπέτικο, “τούτοι οι μπάτσοι που ‘ρθαν τώρα”.