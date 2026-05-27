Πιέρ Ντενί: Πέθανε σε ηλικία 69 ετών ο ηθοποιός του «Emily in Paris» – Η μάχη του με το ALS

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του αγαπημένου Γάλλου ηθοποιού Πιέρ Ντενί, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών, έπειτα από μάχη με την Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση (ALS). Υπενθυμίζεται πως, από την ίδια νόσο, πέθανε τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, ο Έλληνας παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Παρασκευάς Άντζας.

Ο Ντενί έγινε ευρύτερα γνωστός στο κοινό μέσα από την επιτυχημένη σειρά του Netflix «Emily in Paris», όπου κατά τον τρίτο και τέταρτο κύκλο υποδύθηκε τον Λουί ντε Λεόν, τον ισχυρό διευθύνοντα σύμβουλο του κολοσσού της μόδας JVMA και πατέρα του Νίκολας ντε Λεόν (Πολ Φόρμαν), ο οποίος είχε σχέση με την κολλητή φίλη της Έμιλι, Μίντι Τσεν (Άσλεϊ Παρκ).

Η ανακοίνωση και τα μηνύματα των συναδέλφων του

Ο θάνατός του ηθοποιού, ο οποίος επήλθε τη Δευτέρα από επιπλοκές της νόσου, επιβεβαιώθηκε από τις κόρες του με επίσημη δήλωση προς το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), όπως μετέδωσε το δίκτυο TF1 Info.

«Με βαθιά συγκίνηση ανακοινώνουμε τον θάνατο του Πιέρ Ντενί, ο οποίος συνέβη αυτή τη Δευτέρα, έπειτα από μια ξαφνική και σοβαρή περίπτωση ALS», ανέφερε η οικογένεια του ηθοποιού.

🕊️ "Emily in Paris" star Pierre Deny has died at 69 after an ALS battle.



Η ALS είναι μια ανίατη και θανατηφόρος νόσος του νευρικού συστήματος που επηρεάζει τα νευρικά κύτταρα στον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό, οδηγώντας σταδιακά σε απώλεια του μυϊκού ελέγχου και παράλυση, αν και εξελίσσεται με διαφορετική ταχύτητα σε κάθε ασθενή.

Η Βουλγαρογαλλίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Σιλβί Βαρτάν, αποχαιρέτησε τον Ντενί με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

«Ήταν ένας γενναιόδωρος ηθοποιός και ένας ευαίσθητος και αστείος άνθρωπος», έγραψε μεταξύ άλλων.

Ο Ντενί ήταν επίσης ιδιαίτερα δημοφιλής στη Γαλλία για την τηλεοπτική του πορεία, έχοντας εμφανιστεί σε περισσότερα από 500 επεισόδια της καθημερινής σειράς «Demain nous appartient» (Το αύριο μας ανήκει).

Η συμπρωταγωνίστριά του, Λους Μουσέλ, έγραψε για εκείνον: «Πιέρ, 7 χρόνια γυρισμάτων μαζί, να παίρνουμε το τρένο μαζί, να τρώμε μεσημεριανό στην καντίνα μαζί. Μερικές φορές να εκμυστηρευόμαστε πράγματα, να προσκαλούμε ο ένας τον άλλον πού και πού και να σε συγχαίρω για το κρυφό μαγειρικό σου ταλέντο, να γνωρίζουμε τις κόρες μας, να σε χειροκροτώ στο θέατρο, να αποκαλούμε ο ένας τον άλλον “Γιατρέ” συνήθως, και ξεχνάω τόσα άλλα».

Η πρόσφατη απώλεια του Έρικ Ντέιν από την ίδια νόσο

Η Daily Mail υπενθυμίζει ότι η ίδια νευροεκφυλιστική πάθηση στέρησε πρόσφατα τη ζωή και από τον 53χρονο αστέρα της σειράς «Grey’s Anatomy», Έρικ Ντέιν.

Ο Ντέιν απεβίωσε στις 19 Φεβρουαρίου 2026.

Ο Ντέιν είχε αποκαλύψει τη διάγνωσή του τον Απρίλιο του 2025, δηλώνοντας τότε στο περιοδικό People: «Έχω διαγνωστεί με ALS. Είμαι ευγνώμων που έχω την αγαπημένη μου οικογένεια στο πλευρό μου καθώς πλοηγούμαστε σε αυτό το επόμενο κεφάλαιο».

Σε συνέντευξή του τον Ιούνιο στην εκπομπή Good Morning America, ο Ντέιν είχε περιγράψει πώς βίωνε την κατάσταση της υγείας του. «Ξυπνάω κάθε μέρα και αμέσως μου θυμίζει ότι αυτό συμβαίνει. Δεν είναι όνειρο», σημείωσε.