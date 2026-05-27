Ισπανία: Ακλόνητη στήριξη Σάντσεθ σε Θαπατέρο μετά την υπόθεση διαφθοράς – «Δεν υπάρχει λόγος για εκλογές»

Σε τροχιά πολιτικής θύελλας βρίσκεται η Ισπανία, μετά τις ραγδαίες δικαστικές εξελίξεις που αφορούν τον Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο, ο οποίος γίνεται ο πρώτος πρώην πρωθυπουργός της μεταπολιτευτικής δημοκρατίας της χώρας που τίθεται υπό ποινική έρευνα.

Από τη Ρώμη, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη, ο νυν πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επανέλαβε την πλήρη στήριξή του στον Θαπατέρο, μετά τη δημοσιοποίηση του εκτενούς δικαστικού πορίσματος.

Παράλληλα, μετά την αιφνιδιαστική είσοδο της Κεντρικής Επιχειρησιακής Μονάδας (UCO) της Guardia Civil (Εθνοφρουρά) στα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE) στη Μαδρίτη, ο Σάντσεθ ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, προσφέροντας «απόλυτη συνεργασία» με τη δικαιοσύνη.

Η υπερασπιστική γραμμή Σάντσεθ από το Βατικανό

Η συνέντευξη Τύπου στην ισπανική πρεσβεία της Αγίας Έδρας, η οποία είχε προγραμματιστεί με αφορμή τη συνάντηση του Σάντσεθ με τον πάπα Λέοντα, επισκιάστηκε πλήρως από τις δικαστικές εξελίξεις και τις εφόδους της Εθνοφρουράς για την υπόθεση της πρώην κομματικής συμβούλου, Λέιρε Ντίεθ.

Αυτή ήταν η πρώτη δημόσια τοποθέτηση του Σάντσεθ στα μέσα ενημέρωσης μετά την αποκάλυψη της εμπλοκής του Θαπατέρο.

Ο Ισπανός Πρωθυπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά: «[Προσφέρουμε] κάθε συνεργασία με τη δικαιοσύνη, όλο τον σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας του κυρίου Θαπατέρο και όλη τη στήριξή μου στον πρόεδρο Θαπατέρο».

«Έπειτα από όσα διάβασα, και όσα μπόρεσα να μοιραστώ με ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ περισσότερα από εμένα για το δίκαιο, δεν υπάρχουν λόγοι για να αλλάξω αυτή τη στάση».

«Είχα την ευκαιρία να μάθω για τη δικαστική απόφαση και, μέσω των μέσων ενημέρωσης, το εκτενές πόρισμα, και ειλικρινά, το είπα στο Κοινοβούλιο και το επαναλαμβάνω σήμερα εδώ».

Αναφορικά με την παρουσία της Guardia Civil στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στη Μαδρίτη, ο Σάντσεθ διευκρίνισε ότι ενημερώθηκε κατά την έξοδό του από το Βατικανό, και υπογράμμισε: «Δεν πρόκειται για έρευνα (έφοδο), είναι ένα αίτημα [κατάθεσης εγγράφων], αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό να το γνωρίζουν οι πολίτες. Υπάρχουν πολλά αιτήματα που γίνονται από την πλευρά της Εθνοφρουράς σε θεσμούς».

Η διαφθορά, οι νέες διώξεις και η πρόθεση εξάντλησης της θητείας

Η υπόθεση αφορά ένα υποτιθέμενο δίκτυο διαφθοράς για το οποίο είχαν συλληφθεί τον περασμένο Δεκέμβριο η Λέιρε Ντίεθ, ο πρώην πρόεδρος της κρατικής εταιρείας συμμετοχών SEPI, Βιθέντε Φερνάντεθ Γκερέρο, και ο επιχειρηματίας Αντσόν Αλόνσο.

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, που διατάχθηκε από τον δικαστή του Ειδικού Δικαστηρίου (Audiencia Nacional), Σαντιάγο Πεδράθ, η αστυνομία πραγματοποίησε κατ’ οίκον έρευνες και απήγγειλε κατηγορίες στους πρώην κορυφαίους σοσιαλιστές αξιωματούχους Γκασπάρ Θαρίας και Σάντος Θερδάν (πρώην γραμματέα οργανωτικού του PSOE), καθώς και στον επιχειρηματία Χαβιέρ Πέρεθ Ντολσέτ.

«Δεν θέλω να υποτιμήσω τη σοβαρότητα της έρευνας της Audiencia Nacional που βρίσκεται σε εξέλιξη», τόνισε ο Σάντσεθ.

«Θέλω επίσης να πω ότι, αν τελικά μιλάμε γι’ αυτή την υπόθεση της πρώην μετακλητής υπαλλήλου Λέιρε Ντίεθ, προφανώς οι αποφάσεις σχετικά με αυτήν ελήφθησαν αμέσως μόλις ήρθε στο φως η υπόθεση, πριν από περισσότερο από έναν χρόνο».

«Εάν υπάρχουν παράτυπες συμπεριφορές, θα ενεργήσουμε με την ίδια αυστηρότητα που ενεργήσαμε και στο παρελθόν», σημείωσε.

Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι δεν πρόκειται να προσφύγει στις κάλπες, λέγοντας: «Δεν μπορώ να προκηρύξω εκλογές για κομματικά συμφέροντα, αυτό που έχει σημασία είναι το γενικό συμφέρον των πολιτών».

Παράλληλα, άφησε αιχμές για την αξιωματική αντιπολίτευση.

«Παλαιότερα συνέβαινε ακριβώς το αντίθετο, είχαμε συγκεκριμένα έναν πολιτικό οργανισμό που χρησιμοποιούσε τα σώματα ασφαλείας του Κράτους και τη δικαιοσύνη για να παρεμποδίσει τις δικαστικές έρευνες», δήλωσε.

Άγνοια για την παραπομπή της διευθύντριας του κόμματος

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Ισπανό Πρωθυπουργό για την επίσημη απαγγελία κατηγοριώνσε βάρος της οικονομικής διευθύντριας του PSOE, Άνα Φουέντες.

Ο Σάντσεθ παραδέχθηκε ότι αιφνιδιάστηκε.

«Μόλις μου είπατε κάτι που αγνοούσα. Επιμένω, η διευθύντρια, Άνα Φουέντες, είναι μια γυναίκα που διαχειρίστηκε τα οικονομικά του PSOE με σχολαστικό τρόπο. Υπήρξε πολλή φημολογία, πολλά fake news… Επιμένω, δεν αφαιρώ τη σημασία ούτε τη σοβαρότητα, αλλά με την ίδια σαφήνεια σας λέω ότι τη στιγμή που θα προκύψουν νέες πληροφορίες, το PSOE θα ενεργήσει με αποφασιστικότητα», είπε χαρακτηριστικά.

«Είμαστε ένα κόμμα που δεν έχει τίποτα να κρύψει, και όταν πρέπει να ενεργήσει, ενεργεί, και φυσικά δεν συμβιώνει με αυτού του είδους τις καταστάσεις».

Με πληροφορίες από: El Pais