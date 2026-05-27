Ρούμπιο στο Υπουργικό Συμβούλιο: «Στις επόμενες ώρες και ημέρες θα φανεί αν υπάρχει πρόοδος με το Ιράν»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Σαφή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη ότι η υπομονή της Ουάσινγκτον εξαντλείται, παρά την προτιμώμενη οδό της διπλωματίας, απηύθυνε η αμερικανική ηγεσία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στον Λευκό Οίκο.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, καθήμενος δίπλα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να αναφέρει λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

Έδωσε, ωστόσο, ένα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες κινήσεις.

«Πιστεύω ότι έχει υπάρξει κάποια πρόοδος και κάποιο ενδιαφέρον, και θα δούμε μέσα στις επόμενες ώρες και ημέρες εάν μπορεί να σημειωθεί πρόοδος», σημείωσε.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αφού ξεκαθάρισε ότι η Ουάσινγκτον θα γνωρίζει πολύ σύντομα αν οι συνομιλίες μπορούν να αποδώσουν καρπούς, υπογράμμισε: «[Το Ιράν είναι] ο κορυφαίος χορηγός της τρομοκρατίας στον κόσμο και δεν μπορούν ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Η διπλωματία είναι πάντα η πρώτη επιλογή. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτό».

Ο Ρούμπιο έσπευσε να συμπληρώσει με νόημα: «Αν υπάρχει μια συμφωνία που πρέπει να γίνει, θέλουμε να γίνει… [Όμως] ο Πρόεδρος έχει άλλες επιλογές διαθέσιμες αν αυτό δεν λειτουργήσει».

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι το Ιράν εμφανίζεται «πολύ αποφασισμένο» να καταλήξει σε συμφωνία, επανέλαβε όμως ότι η Ουάσινγκτον δεν είναι ακόμη ικανοποιημένη.

«Μέχρι στιγμής δεν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό, αλλά θα είμαστε», σημείωσε, προσθέτοντας μια διφορούμενη απειλή: «Ίσως χρειαστεί να επιστρέψουμε και να το τελειώσουμε, ίσως και όχι».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος παρουσίασε μάλιστα μια ζοφερή εικόνα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν πλέον «διαπραγματεύεται με αναθυμιάσεις» (διαπραγματεύεται έχοντας εξαντλήσει κάθε απόθεμα).


«Το ναυτικό τους έχει χαθεί, η πολεμική τους αεροπορία έχει χαθεί, τα πάντα έχουν χαθεί και η οικονομία τους βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Το πολιτικό παιχνίδι με τις ενδιάμεσες εκλογές

Ο Τραμπ αναφέρθηκε εκτενώς και στην εσωτερική πολιτική σκηνή των ΗΠΑ, ξεκαθαρίζοντας ότι οι επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές δεν πρόκειται να επηρεάσουν τη στάση του στις διαπραγματεύσεις.

Όπως εξήγησε, θεωρεί ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι προσπαθούν εσκεμμένα να ασκήσουν πίεση στην Αμερική παρατείνοντας τις συνομιλίες, ποντάροντας στο ότι οι Ρεπουμπλικάνοι υφίστανται πολιτικό κόστος από τον αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου.

«Νόμιζαν ότι θα με ανάγκαζαν να περιμένω μέχρι να υποχωρήσω», ανέφερε, για να καταλήξει κοφτά: «Δεν με νοιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές».

 

