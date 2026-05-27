Νίκος Ανδρουλάκης: «Πολιτική αλλαγή σημαίνει κυβέρνηση που δεν είναι εξαρτημένη από τα συμφέροντα»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Τη διαφωνία και απόρριψη από το ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής του νομοσχεδίου για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση που πρότεινε η κυβέρνηση εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας το βράδυ σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Επιτροπή Διεύρυνσης και στην οποία παραβρέθηκαν ηγετικά στελέχη του κόμματος, δήμαρχοι και αυτοδιοικητικά στελέχη σε δήμους και Περιφέρειες.

Παράλληλα, άσκησε δριμεία κριτική στη κυβέρνηση για την ευρύτερη πολιτική που ακολουθεί και η οποία, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, έχει ως συνέπεια να διευρύνονται οι ανισότητες, τονίζοντας ότι το λαός έχει επιλογή στις εκλογές κι είναι το ΠΑΣΟΚ.

Σταθερότητα δεν σημαίνει να συμβιβάζεσαι με τις ανισότητες που μεγαλώνουν. Σταθερότητα δεν σημαίνει να συνηθίζεις την αδικία, την καταπάτηση των θεσμών, του κανονισμού της Βουλής, των αποφάσεων της δικαιοσύνης. Και αστάθεια δεν είναι η διεκδίκηση μιας καλύτερης ζωής. Από ψευτοδιλήμματα χόρτασαν οι πολίτες», συνέχισε.

Τόνισε ότι η πολιτική αλλαγή θα προκύψει μαζί με την κοινωνία που είναι η δύναμη «από το λαό για το λαό κι όχι από τη διαπλοκή για τη διαπλοκή». «Ο ελληνικός λαός έχει επιλογή. Έχει προοπτική. Και αυτή η προοπτική είναι η Δημοκρατική Παράταξη: με σχέδιο επεξεργασμένο, με σοβαρό πολιτικό προσωπικό και με νέο ήθος στην άσκηση της εξουσίας. Για να αλλάξει πραγματικά η χώρα σελίδα».

« Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν «αναντικατάστατο». Δεν ανήκει σε κανέναν κακό αντιγραφέα. Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one man show και ακριβοπληρωμένες επικοινωνιακές καμπάνιες. Έχει ανάγκη από πειστικό σχέδιο που δίνει διέξοδο στα προβλήματά της. Και αυτό τον αγώνα θα τον δώσουμε όλοι μαζί, πάντα στο φως, χωρίς εξαρτήσεις από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα.

Δύναμή μας οι ρίζες μας στη κοινωνία και ο απλός κόσμος. Αυτή είναι η μοναδική παρακαταθήκη της Δημοκρατικής Παράταξης, της Παράταξης των μεγάλων προοδευτικών και κοινωνικών αλλαγών και αυτό είναι ανεπανάληπτο DNA του σύγχρονου και ανανεωμένου ΠΑΣΟΚ», υπογράμμισε.

Κατηγόρησε τη κυβέρνηση πως επιχειρεί να επιβάλει ένα υπόδειγμα συγκεντρωτισμού, ελέγχου και εξάρτησης και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς «πίσω από τα μεγάλα λόγια περί εκσυγχρονισμού κρύβεται μια βαθιά συγκεντρωτική αντίληψη εξουσίας. Μια αντίληψη που δεν εμπιστεύεται την κοινωνία και τους αιρετούς θεσμούς».

«Πίσω από όλα αυτά κρύβεται ο φόβος της Νέας Δημοκρατίας για τη λαϊκή ετυμηγορία στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Δεν διστάζουν να φέρουν ακόμη και τα εκλογικά συστήματα στα μέτρα τους. Είναι αδίστακτοι», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Εμείς μιλάμε για μια συνολική αλλαγή κουλτούρας στη λειτουργία του κράτους και της Αυτοδιοίκησης: με πραγματική αποκέντρωση εξουσιών, πόρων και ευθύνης εκεί όπου βρίσκεται ο πολίτης, στην τοπική κοινωνία. Αυτή η αλλαγή χρειάζεται καθαρές πολιτικές επιλογές και συγκεκριμένο σχέδιο, με σαφείς άξονες», πρόσθεσε και παρουσίασε τους άξονες της πρότασης του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

  • Θεσμική θωράκιση και πραγματική αυτονομία της Αυτοδιοίκησης με τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας των ΟΤΑ,
  • Οικονομική αυτοδυναμία και φορολογική αποκέντρωση
  • Διοικητική αυτοτέλεια, αξιοκρατία και σύγχρονες υπηρεσίες
  • Μητροπολιτική διακυβέρνηση και πραγματική πολυεπίπεδη διοίκηση
  • Πράσινη μετάβαση, ανθεκτικότητα και ενεργειακή δημοκρατία
  • Δημοκρατία, συμμετοχή και κοινωνικό κράτος κοντά στον πολίτη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι «σήμερα το αίτημα της κοινωνίας είναι ξεκάθαρο: Πολιτική αλλαγή. Όχι απλή εναλλαγή προσώπων και μηχανισμών εξουσίας. Πολιτική αλλαγή σημαίνει αλλαγή νοοτροπίας. Αλλαγή προτεραιοτήτων. Αλλαγή πορείας της χώρας. Πολιτική αλλαγή σημαίνει κυβέρνηση που δεν είναι εξαρτημένη από τα συμφέροντα» και συμπλήρωσε πώς η χώρα έχει ανάγκη πρόσωπα πολιτικά αυτόνομα, που δεν έχουν προστάτες και χορηγούς.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Όσο περισσότερο σκέφτεστε, τόσο χειρότερες αποφάσεις μπορεί να παίρνετε – Ανατρεπτική έρευνα

ΕΟΦ: Τρίμηνη απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 82 φάρμακα

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,21% το επιτόκιο των εξάμηνων εντόκων γραμματίων

ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα επιδόματα – Αναλυτικά η λίστα

Η κρυφή επίδραση των χαρακτηριστικών ΔΕΠΥ της παιδικής ηλικίας στη σωματική υγεία – Τι έδειξε νέα μελέτη

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
20:08 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Η Θεώνη Κουφονικολάκου εκπρόσωπος Τύπου στην ΕΛ.Α.Σ. – Ποιοι στελεχώνουν το επικοινωνιακό επιτελείο του κόμματος του Τσίπρα

Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), ανακοίνωσε το επικοινωνι...
18:10 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Μεταναστευτικό: Μείωση πάνω από 40% στις ροές σε σχέση με το 2025 – Στις 3.029 από 8.082 οι αφίξεις στο ανατολικό Αιγαίο

Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφεται στο μεταναστευτικό στη χώρα μας, με τις θαλάσσιες ροές να ...
18:01 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Κόντρα Γεωργιάδη-Καζαμία στη Βουλή: «Είστε επίορκος» – «Δεν ντρέπεστε, είστε άσχετος»

Νέα ένταση σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Βουλή, με πρωταγωνιστές τον υπουργό Υγείας,...
17:18 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Στυλιανίδης στο enikos.gr: «Όταν η ΝΔ ταυτίζεται με το μέγεθος της κεντροδεξιάς παράταξης θριαμβεύει, όταν γίνεται γνήσιο υποσύνολό της έχει προβλήματα»

Την ανάγκη διαρκούς εγρήγορσης για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας, υπογραμμίζει...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν