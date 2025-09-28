Παναθηναϊκός: Συνεχάρη τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Super Cup – Η απάντηση των Πειραιωτών

Ο Παναθηναϊκός, αν και δεν πήρε μέρος στο φετινό Super Cup λόγω του φορτωμένου προγράμματός του μετά το ταξίδι στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», δεν παρέλειψε να στείλει το δικό του μήνυμα στον μεγάλο του αντίπαλο. Οι «Πράσινοι» συνεχάρησαν τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν, με ανάρτηση στα social media.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός έκανε tag την ομάδα του Πειραιά και πόσταρε φωτογραφία με τον Κώστα Παπανικολάου να σηκώνει το τρόπαιο, συνοδεύοντάς την με τις ευχές για την επιτυχία. Με αυτόν τον τρόπο, έδειξε ότι αναγνωρίζει την προσπάθεια και το επίτευγμα του αιώνιου αντιπάλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός παραμένει πρώτος σε κατακτήσεις Super Cup με τέσσερις τίτλους, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκονται ο Παναθηναϊκός, ο Προμηθέας και ο Άρης με έναν τίτλο ο καθένας.

Η συνέχεια δεν άργησε να έρθει, καθώς η ΚΑΕ Ολυμπιακός απάντησε στην ανάρτηση του Παναθηναϊκού, γράφοντας: «Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κρίμα που δεν ήσασταν εδώ για να το γιορτάσουμε μαζί».

01:40 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

