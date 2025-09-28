Ινδία: Στους 39 οι νεκροί και στους 51 οι τραυματίες που ποδοπατήθηκαν σε προεκλογική συγκέντρωση – 9 παιδιά ανάμεσά τους

Enikos Newsroom

διεθνή

Ινδία: Στους 39 οι νεκροί και στους 51 οι τραυματίες που ποδοπατήθηκαν σε προεκλογική συγκέντρωση – 9 παιδιά ανάμεσά τους

Τουλάχιστον 39 νεκροί και περισσότεροι από 50 τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός της τραγωδίας που σημειώθηκε χθες Σάββατο σε προεκλογική συγκέντρωση στο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού της νότια Ινδίας, όπου ποδοπατήθηκαν υποστηρικτές του κόμματος που ίδρυσε ο δημοφιλής ηθοποιός Βιτζέι.

«Μέχρι στιγμής, 39 είναι οι νεκροί (13 άνδρες, 17 γυναίκες, τέσσερα αγόρια και πέντε κορίτσια) και 51 τραυματίες (26 άνδρες και 25 γυναίκες) δέχονται ιατρική φροντίδα», δήλωσε ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης Μ.Κ. Στάλιν σε δημοσιογράφους στην Καρούρ, την πόλη όπου συνέβη το ποδοπάτημα κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης του κόμματος TVK.

Ο 51χρονος Βιτζέι – δημοφιλής ηθοποιός εδώ και τρεις δεκαετίες – προσελκύει τεράστια πλήθη στις συγκεντρώσεις του από τότε που ίδρυσε το κόμμα TVK (Tamilaga Vettri Kazhagam) ενόψει των κρατιδιακών εκλογών που θα διεξαχθούν στις αρχές του επόμενου έτους.

Βίντεο που μεταδίδουν ινδικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν χιλιάδες υποστηρικτές του να συνωστίζονται γύρω από το όχημα στο οποίο επέβαινε. Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, ο Βιτζέι διακρίνεται να πετάει μπουκάλια με νερό προς ημιλιπόθυμους υποστηρικτές του και να απευθύνει έκκληση στην αστυνομία για βοήθεια, καθώς η κατάσταση είχε γίνει ανεξέλεγκτη.

«Η καρδιά μου έχει ραγίσει. Βιώνω αφόρητο, απερίγραπτο πόνο και θλίψη», δήλωσε ο Βιτζέι σε μήνυμα που ανήρτησε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Δεκάδες γιατροί από γειτονικές περιοχές έσπευσαν στην Καρούρ για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης.

«Το ατυχές περιστατικό κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης στην Καρούρ, στο Ταμίλ Ναντού, είναι βαθύτατα λυπηρό», δήλωσε ο ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

21 φορές τον μήνα φέρνουν την ευτυχία και προστατεύουν από τον καρκίνο – Τι έδειξε μελέτη

Μαντηλάκια ντεμακιγιάζ και άλλα 3 προϊόντα που δερματολόγος δεν θα χρησιμοποιούσε ποτέ γιατί μπορεί να καταστρέψουν το δέρμ...

Μηνιαίο επίδομα στέγασης: Τα ποσά, οι προϋποθέσεις και ποιοι μένουν εκτός

ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα απασχόλησης για 10.000 άνεργες μητέρες – Τι θα προβλέπει

Η Microsoft κόβει την πρόσβαση σε τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για την παρακολούθηση Παλαιστινίων

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
03:40 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Κυβερνήτης Όρεγκον κατά Τραμπ: Ο στρατός δεν είναι απαραίτητος στο Πόρτλαντ – Δεν υπάρχει απειλή για την εθνική ασφάλεια

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι θα στείλει στρατό στο Πόρτλαντ, «εξουσιοδοτώντ...
03:10 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Κίνδυνος έκρηξης από διαρροή καυσίμων στο ρωσικό υποβρύχιο «Νοβοροσίσκ» – Ενδέχεται να βρίσκεται στη Μεσόγειο

Συναγερμό έχουν σημάνει οι πληροφορίες για «κίνδυνο έκρηξης» στο ρωσικό υποβρύχιο «Νοβοροσίσκ»...
00:55 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Νικολά Σαρκοζί: Δεν θα παραδεχτώ ενοχή για κάτι που δεν έκανα – Θα παλέψω μέχρι τέλους για την εντιμότητά μου

Ο Νικολά Σαρκοζί δήλωσε ότι «σε καμία περίπτωση» δεν ελπίζει να λάβει προεδρική χάρη μετά την ...
00:40 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Στρατιωτική άσκηση στο Αμβούργο – Η μεγαλύτερη από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου

Η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση που έχει πραγματοποιηθεί στο Αμβούργο από τον Ψυχρό Πόλεμο βρί...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης