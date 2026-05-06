Νετανιάχου: Θα συνομιλήσει «απόψε» με τον Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν – «Πλήρης συντονισμός με τις ΗΠΑ»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Τραμπ Νετανιάχου Ιράν
Φωτογραφία: Reuters

Σε μια κίνηση που ερμηνεύεται ως προσπάθεια κατευνασμού των ανησυχιών στο εσωτερικό του Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι θα έχει απόψε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

LIVE – 68η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Η δήλωση αυτή έρχεται εν μέσω πληροφοριών ότι οι ΗΠΑ οδεύουν προς μια συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης του συμβουλίου ασφαλείας, ο Νετανιάχου δήλωσε: «Διατηρούμε συνεχή επαφή με τους φίλους μας στις ΗΠΑ. Μιλώ με τον πρόεδρο Τραμπ σχεδόν σε καθημερινή βάση».

Απάντηση στις αναφορές για «αιφνιδιασμό»

Η σπάνια δημοσιοποίηση δηλώσεων από το συμβούλιο ασφαλείας, σε συνδυασμό με μια παρόμοια ανακοίνωση του Γραφείου του λίγες ώρες νωρίτερα, υποδηλώνει την έντονη επιθυμία του Νετανιάχου να διαψεύσει τις πληροφορίες που θέλουν το Ισραήλ να αιφνιδιάστηκε από τις επαφές μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Με τις εκλογές να απέχουν μόλις λίγους μήνες, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δείχνει να ανησυχεί για το αφήγημα γύρω από τη συμφωνία.

«Οι άνθρωποί μου και οι δικοί του άνθρωποι βρίσκονται σε καθημερινή επαφή, συμπεριλαμβανομένης της σημερινής ημέρας. Και θα μιλήσω αργότερα απόψε και με τον πρόεδρο Τραμπ», τόνισε ο Νετανιάχου.

Οι κόκκινες γραμμές για τα πυρηνικά

Παρά την κινητικότητα για την εκεχειρία, ο Νετανιάχου επέμεινε ότι ο στρατηγικός στόχος παραμένει η εξουδετέρωση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

«Υπάρχει πλήρης συντονισμός μεταξύ μας — καμία έκπληξη. Μοιραζόμαστε κοινούς στόχους, και ο σημαντικότερος στόχος είναι η απομάκρυνση του εμπλουτισμένου υλικού από το Ιράν —όλου του εμπλουτισμένου υλικού— και η διάλυση των δυνατοτήτων εμπλουτισμού του Ιράν», επεσήμανε.

Αναφερόμενος στην προσέγγιση του Αμερικανού Προέδρου, ο Νετανιάχου πρόσθεσε: «[Ο Τραμπ] πιστεύει ότι μπορεί να το πετύχει αυτό με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Εμείς, ωστόσο, είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο, και αυτή είναι επίσης η οδηγία μου προς τις IDF και τις υπηρεσίες ασφαλείας μας. Το Ισραήλ είναι ισχυρότερο από ποτέ, και το Ιράν και οι πληρεξούσιοί του είναι πιο αδύναμοι από ποτέ».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί συμπεριφέρομαι ξανά σαν παιδί όταν συναντιέμαι με την οικογένειά μου;

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Προτεραιότητα η απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας

Κομισιόν: Αυτά είναι τα νέα μέτρα που προτείνει για την καταπολέμηση της φτώχειας

Μισθολογικό χάσμα: Έρχεται νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών – Τι θα προβλέπει

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3

Ύπνος και καρδιά: Αυτή η συνήθεια μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής, σύμφωνα με νέα έρευνα
περισσότερα
21:18 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Ισραήλ: Πλήγμα στη Βηρυτό έπειτα από έναν μήνα – Στόχος ο διοικητής της Δύναμης Ραντουάν

Το Ισραήλ πραγματοποίησε σήμερα το πρώτο του πλήγμα στη Βηρυτό έπειτα από σχεδόν έναν μήνα, ση...
19:21 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Γκαλιμπάφ: «Ο λαός του Ιράν προτιμά να πεθάνει παρά να παραδοθεί» – Καταγγελίες για οικονομικό πόλεμο από τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κα...
17:43 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Χανταϊός: Σε εκδρομή στην Αργεντινή για παρατήρηση πουλιών μολύνθηκε το ζευγάρι των Ολλανδών – Αποκάλυψη του Associated Press

Οι ερευνητές της Αργεντινής που εξετάζουν την προέλευση της έξαρσης του χανταϊού στο κρουαζιερ...
17:24 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Πέθανε ο ιδρυτής του CNN Τεντ Τέρνερ

Έφυγε από τη ζωή στα 87 του χρόνια ο ιδρυτής του αμερικανικού ειδησεογραφικού δικτύου CNN, Τεν...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή