Νετανιάχου: Θα συνομιλήσει «απόψε» με τον Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν – «Πλήρης συντονισμός με τις ΗΠΑ»

Σε μια κίνηση που ερμηνεύεται ως προσπάθεια κατευνασμού των ανησυχιών στο εσωτερικό του Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι θα έχει απόψε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η δήλωση αυτή έρχεται εν μέσω πληροφοριών ότι οι ΗΠΑ οδεύουν προς μια συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης του συμβουλίου ασφαλείας, ο Νετανιάχου δήλωσε: «Διατηρούμε συνεχή επαφή με τους φίλους μας στις ΗΠΑ. Μιλώ με τον πρόεδρο Τραμπ σχεδόν σε καθημερινή βάση».

עדכון קצר בפתח הקבינט הביטחוני >> pic.twitter.com/dwpWF7PfXY — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) May 6, 2026

Απάντηση στις αναφορές για «αιφνιδιασμό»

Η σπάνια δημοσιοποίηση δηλώσεων από το συμβούλιο ασφαλείας, σε συνδυασμό με μια παρόμοια ανακοίνωση του Γραφείου του λίγες ώρες νωρίτερα, υποδηλώνει την έντονη επιθυμία του Νετανιάχου να διαψεύσει τις πληροφορίες που θέλουν το Ισραήλ να αιφνιδιάστηκε από τις επαφές μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Με τις εκλογές να απέχουν μόλις λίγους μήνες, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δείχνει να ανησυχεί για το αφήγημα γύρω από τη συμφωνία.

«Οι άνθρωποί μου και οι δικοί του άνθρωποι βρίσκονται σε καθημερινή επαφή, συμπεριλαμβανομένης της σημερινής ημέρας. Και θα μιλήσω αργότερα απόψε και με τον πρόεδρο Τραμπ», τόνισε ο Νετανιάχου.

Οι κόκκινες γραμμές για τα πυρηνικά

Παρά την κινητικότητα για την εκεχειρία, ο Νετανιάχου επέμεινε ότι ο στρατηγικός στόχος παραμένει η εξουδετέρωση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

«Υπάρχει πλήρης συντονισμός μεταξύ μας — καμία έκπληξη. Μοιραζόμαστε κοινούς στόχους, και ο σημαντικότερος στόχος είναι η απομάκρυνση του εμπλουτισμένου υλικού από το Ιράν —όλου του εμπλουτισμένου υλικού— και η διάλυση των δυνατοτήτων εμπλουτισμού του Ιράν», επεσήμανε.

Αναφερόμενος στην προσέγγιση του Αμερικανού Προέδρου, ο Νετανιάχου πρόσθεσε: «[Ο Τραμπ] πιστεύει ότι μπορεί να το πετύχει αυτό με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Εμείς, ωστόσο, είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο, και αυτή είναι επίσης η οδηγία μου προς τις IDF και τις υπηρεσίες ασφαλείας μας. Το Ισραήλ είναι ισχυρότερο από ποτέ, και το Ιράν και οι πληρεξούσιοί του είναι πιο αδύναμοι από ποτέ».