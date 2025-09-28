Τα ζώδια σήμερα, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025: Σκορπιοί, κρυφοί θαυμαστές μπορεί να έρθουν στο προσκήνιο

Τι θα συμβεί σήμερα Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (28/09/2025)

Κριός

Κριέ, μπαίνεις σε μία περίοδο που είσαι εξαιρετικά απασχολημένος. Οι προσκλήσεις, τα τηλεφωνήματα και οι υποχρεώσεις σας κατακλύζουν. Μπορεί να διαπιστώσετε ότι δεν είστε σε θέση να ανταπεξέλθετε σε τόσες κοινωνικές υποχρεώσεις.

Αν λέτε «ναι» σε όλα, όμως, κινδυνεύετε να εξαντληθείτε προτού απολαύσετε όσα επιθυμείτε. Να είστε πιο επιλεκτικοί με τον χρόνο σας. Αφιερώστε χρόνο για μια απόδραση και επιτρέψτε στον εαυτό σας να ξεκουραστεί.

Ταύρος

Ταύρε, η ζυγαριά μπορεί να έχει γείρει υπερβολικά προς τις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις τον τελευταίο καιρό. Αυτή η φιλοδοξία είναι αξιοθαύμαστη αλλά το σώμα και το πνεύμα σας ίσως φωνάζουν για ισορροπία.

Φτιάξτε υγιεινό φαγητό για τον εαυτό σας, φροντίστε να πίνετε smoothies και κάντε ένα διάλειμμα για να χαλαρώσετε. Μην παραλείπετε την ημέρα ανάπαυσής σας. Η επένδυση που κάνετε στο σώμα σας τώρα θα αποδώσει αργότερα σε ενέργεια, διαύγεια και μακροζωία.

Δίδυμος

Δίδυμοι, έχετε μπερδευτεί με λεπτομέρειες που τελικά δεν έχουν μεγάλη σημασία για το σχέδιο σας.

Κάτι μέσα σας είναι έτοιμο να εγκαταλείψει κανόνες που δεν έχετε καν κατανοήσει. Ίσως θα πρέπει να το ακούσετε. Μερικές φορές κερδίζεις όταν βγαίνεις από το ασφυκτικό πλαίσιο. Να θυμάστε ότι υπάρχει απελευθέρωση στον αυτοσχεδιασμό.

Καρκίνος

Καρκίνε, προσκαλέστε φίλους και συντρόφους και όσους γνωρίζουν την καρδιά σας στο σπίτι σας. Μπορεί να βγουν στην επιφάνεια αναμνήσεις και ιστορίες του παρελθόντος.

Μπορεί να γελάσετε μαζί με τα κοντινά σας πρόσωπα. Μπορεί ακόμη και να προκύψουν ερωτήματα για τα πράγματα που χάσατε και εκείνα που καταφέρατε να διατηρήσετε. Η νοσταλγία μπορεί να είναι μια μορφή θεραπείας όταν ανοίγει την πόρτα σε μια βαθύτερη σύνδεση με τους άλλους.

Λέων

Λέων, σήμερα μπορεί να είσαι εσύ αυτός που αντιμετωπίσει με ζεστασιά τα προβλήματα στις σχέσεις σου.

Το ερώτημα για εσάς: Πώς μοιάζει να δημιουργείτε ένα περιβάλλον όπου η επικοινωνία μπορεί να ανθίσει; Η αληθινή δύναμη βρίσκεται στην ικανότητά σας να ακούτε και να δείχνετε τα συναισθήματα σας εκεί που κάποτε θα φούντωνε η υπερηφάνεια σας. Η επιδιόρθωση των προβλημάτων στις σχέσεις είναι μια πράξη αγάπης.

Παρθένος

Παρθένε, το να ανοίξεις τα χαρτιά σου δεν σημαίνει ότι πρέπει να δώσεις και τελεσίγραφα. Μην κάνετε κανένα λάθος ή παραρορμητική κίνηση τώρα. Σημαντικές αποφάσεις για τη σχέση σας πλησιάζουν.

Τα σταυροδρόμια είναι ορατά στον ορίζοντα. Η δύναμη, όμως, βρίσκεται στα χέρια σας. Δεν χρειάζεται να επιλέξετε βιαστικά. Χρειάζεται να επιλέξετε συνειδητά.

Ζυγός

Ζυγέ, αφού περάσατε τόσο πολύ χρόνο φροντίζοντας τις επιθυμίες και τις ευχές σας ιδιωτικά, τα φώτα της προσοχής στρέφονται επιτέλους προς το μέρος σας.

Αυτή είναι η ευκαιρία σας να βγείτε προς τα έξω και να εκφράσετε όλα όσα έχετε γίνει. Το ερώτημα δεν είναι αν οι άνθρωποι θα θέλουν να σας συναντήσουν. Το ερώτημα είναι, πώς θέλετε να σας βλέπουν.

Σκορπιός

Σκορπιέ, κρυφοί θαυμαστές μπορεί να έρθουν στο προσκήνιο. Χαλαρές συνδέσεις μπορεί τελικά να γίνουν ουσιαστικές σχέσεις.

Το τι θα επιλέξετε να κάνετε με αυτή τη σπίθα που νιώθετε εξαρτάται από εσάς. Να ξέρετε, όμως, ότι η σιωπή δεν θα την κρατήσει πλέον περιορισμένη. Ποια σύνδεση στη ζωή σας μοιάζει να περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ανθίσει;

Τοξότης

Τοξότη, αν κρατιέσαι τόσο καιρό να μην μιλήσεις, ίσως τελικά να νιώσεις την ανάγκη να πεις αυτό που σκέφτεσαι. Ωστόσο, να έχετε υπόψη σας ότι η αλήθεια χωρίς τακτ μπορεί τελικά να σας πληγώσει. Σκεφτείτε τον εαυτό σας όχι ως ιεροκήρυκα αλλά ως τοξότη.

Τα λόγια σας είναι σαν τα βέλη. Θέλετε να προσγειώνονται με ακρίβεια, όχι μέσα χάος. Μιλήστε για αυτά που κρατάτε, αλλά προσθέστε μία ειλικρίνεια που θεραπεύει και δεν ανοίγει νέες πληγές.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, θέλεις να ανέβεις, να πετύχεις στόχους, να χτίσεις. Ωστόσο, αν οι στόχοι σας καθοδηγούνται αποκλειστικά από το τι φαίνεται καλό στα χαρτιά, κινδυνεύετε να χάσετε την εσωτερική σας πυξίδα.

Η σημερινή μέρα προκαλεί να ξεκαθαρίσετε τις προθέσεις σας. Ποιο «βουνό» προσπαθείτε πραγματικά να ανεβείτε; Η επιτυχία χωρίς προσωπικό νόημα είναι μια αδιάφορη αποστολή.

Υδροχόος

Υδροχόε, η μοίρα σου δεν μπορεί να περιοριστεί στο να έχεις απλώς ασφάλεια ή να κινείσαι μέσα στις ρουτίνες σου. Έχετε την ανάγκη να νιώσετε ότι εκπληρώνετε τα όνειρα σας ότι αγγίζετε κάτι μεγαλύτερο από εσάς.

Επιτρέψτε στον εαυτό σας να έχει τολμηρά όνειρα. Ξέρετε τα όνειρα εκείνα που σας τρομάζουν λόγω της κλίμακάς τους. Η ασφάλεια δεν είναι ο προορισμός σας. Η καινοτομία, όμως, είναι.

Ιχθύες

Ιχθύες, στριφογυρίζετε και περιμένετε να επιστρέψει η διαύγεια σας. Τώρα, όμως, τα ερωτήματα γίνονται πιο έντονα, πιο καθορισμένα. Πού κατευθύνεστε; Τι θέλετε να πετύχετε μέχρι το τέλος της χρονιάς; Ποια μορφή έχει το μακροπρόθεσμο όραμά σας;

Μην περιμένετε όλες οι απαντήσεις να σας έρθουν αμέσως, αλλά να ξέρετε ότι η ομίχλη διαλύεται. Επίσης και οι ίδιες οι ερωτήσεις είναι μία μορφή καθοδήγησης, ένας δείκτης για την κατεύθυνση στην οποία κινείστε.