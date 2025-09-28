Ουρουγουάη: Συνελήφθη πρώην ιερέας, καταζητούμενος εδώ και 17 χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Enikos Newsroom

διεθνή

Ουρουγουάη: Συνελήφθη πρώην ιερέας, καταζητούμενος εδώ και 17 χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ένα Ουρουγουανός πρώην ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, καταζητούμενος εδώ και 17 χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων στη Βολιβία, συνελήφθη στην πόλη Σάλτο της βόρειας Ουρουγουάης.

Οι βολιβιανές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία με στόχο την έκδοσή του, σύμφωνα με το γραφείο του γενικού εισαγγελέα. «Ο πρώην ιερέας Χουάν Χ.Σ.Τ., 51 ετών, συνελήφθη. Κατηγορείται για σειρά σεξουαλικών επιθέσεων που φέρονται να διαπράχθηκαν εναντίον ανηλίκων σε οικοτροφείο της περιοχής Κοτσαμπάμπα το 2007», ανακοίνωσε η Μαρία Λουίσα Χερέρα, επικεφαλής διεθνών υποθέσεων του γραφείου του γενικού εισαγγελέα της Βολιβίας.

Τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορείται ο συλληφθείς συνέβησαν στην Ταπακαρί, μια φτωχή πόλη 23.000 κατοίκων κοντά στην Κοτσαμπάμπα. Ο ουρουγουανός ιερέας έφθασε εκεί το 2005 για να διευθύνει την πτέρυγα αρρένων του οικοτροφείου Άνχελ Τζέλμι, που φιλοξενούσε 72 παιδιά ηλικίας 8-17 ετών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το ελισαβετιανό βότανο που μπορεί να ενισχύσει το ανοσοποιητικό, να ανακουφίσει από τον βήχα και να καταπολεμήσει τον καρκί...

Γιατί έχετε κατσαρίδες στο σπίτι σας – Πώς να τις αντιμετωπίσετε;

Ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας: Πότε έρχονται τα πρώτα «ραβασάκια» και πώς θα γίνει η ενημέρωση- Όλες οι...

Μηνιαίο επίδομα στέγασης: Τα ποσά, οι προϋποθέσεις και ποιοι μένουν εκτός

Η Microsoft κόβει την πρόσβαση σε τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για την παρακολούθηση Παλαιστινίων

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
06:48 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Προς κυβερνητικό shutdown οι ΗΠΑ: Έκτακτη συνάντηση Τραμπ με τους Δημοκρατικούς του Κογκρέσσου

Το «κλείσιμο» της αμερικανικής κυβέρνησης είναι προ των πυλών, καθώς την 1η Οκτωβρίου, πρωί Τε...
06:33 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Πολωνία: Κλειστός ο εναέριος χώρος κοντά στο Λούμπλιν και το Ρζεσζόφ λόγω «μη προγραμματισμένης στρατιωτικής δραστηριότητας», σύμφωνα με το Flightradar24

Η Πολωνία έκλεισε τον εναέριο χώρο της κοντά στις πόλεις Λούμπλιν και Ρζεσζόφ, στο νοτιοανατολ...
04:40 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

ΟΗΕ: Επαναφορά των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα

Οι κυρώσεις του ΟΗΕ σε βάρος του Ιράν, για μη τήρηση των δεσμεύσεων της Τεχεράνης σχετικά με τ...
03:40 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Κυβερνήτης Όρεγκον κατά Τραμπ: Ο στρατός δεν είναι απαραίτητος στο Πόρτλαντ – Δεν υπάρχει απειλή για την εθνική ασφάλεια

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι θα στείλει στρατό στο Πόρτλαντ, «εξουσιοδοτώντ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης